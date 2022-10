Circle K utrzymało rabat na paliwa. Jak go odebrać?

Tańsze paliwo na stacjach.

Rabat na paliwa na Circle K utrzymany

10 groszy / litr - miles Diesel, miles 95, SupraGAS

- miles Diesel, miles 95, SupraGAS 15 groszy / litr - milesPLUS 95, milesPLUS 98, milesPLUS Diesel, milesPLUS Diesel arktyczny

"Klienci odwiedzający stacje Circle K nadal mogą korzystać ze zniżek podczas tankowania. Jako jedyna sieć paliwowa w Polsce utrzymujemy stałe rabaty na paliwo dla uczestników programu lojalnościowego. Mogą z nich skorzystać osoby posiadające kartę naszego programu EXTRA, która daje również dostęp do ofert specjalnych podczas codziennych zakupów w sklepach Circle K. W obecnych czasach konsumenci zwracają szczególną uwagę na ceny i możliwość obniżenia kosztów utrzymania. Mając to na uwadze, staramy się, aby nasza oferta była atrakcyjna nie tylko w wakacje, ale przez cały rok. Dlatego już w maju zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stałych zniżek na paliwo, kawę, Hot Dogi i myjnię dla klientów, którzy regularnie odwiedzają nasze stacje"

Circle K - jak tankować z rabatem?

Promocje na paliwa na stacjach skończyły się w połowie września, a w niektórych przypadkach z końcem ubiegłego miesiąca. Okazuje się jednak, że wciąż istnieje sposób na zatankowanie paliw z rabatem, a przynajmniej na stacjach Circle K. Tańsze paliwo na Circle K to efekt utrzymania rabatu, o którym dowiedzieliśmy się właśnie za sprawą informacji prasowej. Zniżka nie jest spektakularna, ale może pomóc co nieco oszczędzić.Circle K przypomina, że jako pierwsza sieć stacji w Polsce wprowadziła rabaty na paliwa - stało się to jeszczebieżącego roku. Promocja przeznaczona jest dla członków programu lojalnościowego. Obniżki nie są tak duże, jakie oferowała wcześniej konkurencja, ale... są.Na Circle K każdorazowo przy zakupie 50 litrów tankujący otrzymuje voucher rabatowy na paliwo, uprawniający do rabatu:Jednorazowo z voucherem można zakupić nawet 85 litrów paliwa, a vouchery otrzymają także korzystający z kart flotowych.Dodatkowo, przy zakupie 100 litrów paliwa uczestnik programu otrzyma voucher rabatowy. Przy zakupie 150 litrów Circle K daje vouchery uprawniające do. Do tego doszła kolejna nowość.Do 2 listopada na stacjach Circle K obowiązuje promocja "Kawa lub Hot Dog za grosze". Wystarczy zatankować 20 litrów dowolnego paliwa z kartą lojalnościową EXTRA, żeby. Cena promocyjna obejmuje wszystkie wielkości i rodzaje kaw oraz Hot Dogów wraz z dodatkami.Do odwołania obowiązuje też akcja, w ramach której z każdych 30 transakcji sklepowych sieć przekaże 1 zł na cele charytatywne.- mówi Rafał Droździak, szef Marketingu i Komunikacji w Circle K Polska.W programie Circle K Extra zarejestrujesz się pod tym adresem . Nie zapomnij pobrać aplikacji na swoje urządzenie mobilne, za pomocą której skorzystasz z wirtualnej karty programu. Stosowne odnośniki do pobrania apki znajdziesz poniżej.Źródło: Circle K