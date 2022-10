Przeglądarka internetowa Brave wycina wkurzające komunikaty o ciasteczkach

Wybornie.

Brave Nigthly blokuje komunikaty o cookies

"Począwszy od aktualnego Brave Nightly i od wersji 1.45, która zostanie wydana w październiku, przeglądarka Brave będzie blokować powiadomienia o plikach cookie na Androidzie i w wersjach desktopowych (a wkrótce także na iOS). Owiane niesławą powiadomienia o wyrażeniu zgody na pliki cookie są szalenie irytujące. Zakłócają przeglądanie Internetu i rujnują jedną z jego głównych zalet: możliwość wygodnego przeglądania treści na wielu witrynach, od różnych wydawców. Co ironiczne, wiele systemów związanych z wyrażeniem zgody na pliki cookie faktycznie śledzi użytkowników, działając na szkodę internautów, zamiast temu zapobiegać"

Przeglądarka internetowa Brave wciąż jest programem znacznie mniej popularnym nie tylko od Google Chrome Microsoft Edge , ale nawet od Firefoksa Opery . Narzędzie wykorzystujące silnik Chromium i rozwijane na zasadzie open source stawia na bezpieczeństwo i ochronę prywatności internautów, kusząc własną wyszukiwarką internetową oraz portfelem kryptowalut . Już wkrótce może przekonać do siebie wiele osób podirytowanych wszechobecnymi komunikatami dotyczącymi plików cookies czyli tzw. "ciasteczek".Jeżeli podobnie jak ja wściekacie się na irytujące powiadomienia dotyczące plików cookies, napotykane w dzisiejszych czasach na niemal każdej witrynie internetowej, powinniście zerknąć przychylnym okiem w stronę przeglądarki internetowej Brave. Testowe wydanie Brave Nightly zadebiutowało z funkcją, która jeszcze w październiku trafi do stabilnej wersji programu Brave 1.45. Mowa o mechaniźmie ukrywania komunikatów dotyczących zgody na przechowywanie i wykorzystanie plików cookie.- czytamy we wpisie twórców Brave.Funkcję należy aktywować ręcznie. Po uruchomieniu Brave zapyta, czy chcesz blokować okienka dotyczące cookies. Jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję, Brave pobierze zestaw reguł zaprojektowanych do blokowania i ukrywania tychże powiadomień. Przeglądarka zacznie stosować reguły tak szybko, jak to możliwe, w ciągu minuty lub mniej od włączenia tej funkcji.Nowe wersje Brave ukrywają i, jeśli to możliwe, całkowicie blokują powiadomienia o zgodzie na pliki cookie. Podejście Brave ma bardziej chronić prywatność internautów niż podobne systemy używane w innych przeglądarkach - takie jak choćby systemy "automatycznej zgody" stosowane przez konkurencję.Najnowsza wersja przeglądarki internetowej Brave znajduje się w bazie oprogramowania naszego serwisu. Skorzystaj z poniższych odnośników, aby pobrać ją w wersji właściwej dla Twojego systemu operacyjnego.Źródło: Brave