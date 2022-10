TikTok już wkrótce pozwoli robić zakupy w aplikacji

TikTok inwestuje w platformę do live shoppingu

TikTok już niedługo wprowadzi funkcję zakupów na żywo do swojej aplikacji. Wykorzystana zostanie do tego zewnętrzna technologia, która pozwoli na np. sprzedawanie przedmiotów podczas livestreamów. Narzędzie powinno pojawić się na wybranych rynkach w przeciągu kilku nadchodzących miesięcy, szczegóły nie zostały jednak podane. Czego więc możemy się spodziewać? TikTok to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych. Korzysta z niej coraz więcej użytkowników i jak się okazuje - nie oglądają oni tam treści wyłącznie w celach rozrywkowych. Sporo osób wykorzystuje usługę do wyszukiwania informacji na przeróżne tematy czy pozyskania wiedzy w obrębie konkretnego tematu. Wszystko wskazuje na to, iż aplikacja niedługo stanie się także miejscem do robienia zakupów.Plotki odnośnie do wprowadzenia wewnętrznego sklepu pojawiają się od dłuższego czasu. Teraz natomiast dowiedzieliśmy się - za sprawą redakcji portalu Financial Times - kilku istotnych szczegółów.ma zadebiutować już za kilka miesięcy i na samym początku będzie dostępny wyłącznie na terenie Ameryki Północnej. Niepowodzenie testów w Wielkiej Brytanii spowodowało przesunięcie planowanego debiutu w Europie na bliżej nieokreślony termin.Co jednak ciekawe, narzędzie będzie zasilane przez. Platforma ma przede wszystkim zaoferowaći marki osobistej. Będą mogli oni oferować bezpośrednie odnośniki do konkretnych produktów czy sklepów nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych postów, ale również. To z pewnością przyczyni się do zwiększenia popularności tego formatu.Nie trzeba jednak w tej kwestii snuć żadnych spekulacji - testy TikTok Shop przeprowadzone na terenie Chin, Tajlandii, Malezji, Wietnamu, Singapuru, Filipin i Indonezji jednoznacznie pokazują, że aplikacja może stać się popularnym miejscem do dokonywania zakupów i wspierania swoich ulubionych influencerów czy marek. Trudno natomiast stwierdzić czy pomysł odniesie sukces w Ameryce oraz Europie.Cóż, jeśli chodzi o ten drugi kontynent, to szanse powodzenia są dosyć nikłe. W ubiegłym roku zdecydowano się na wdrożenie funkcji na terenie Wielkiej Brytanii, lecz mało kto zdecydował się na korzystanie z niej. W takim razie trudno stwierdzić czy TikTok zdecyduje się w przyszłości na wyjście z usługą Shop poza Azję oraz Amerykę. Czas pokaże - na razie jednak warto uzbroić się w cierpliwość. Financial Times informuje, że żadne umowy nie zostały jeszcze podpisane i wszystko jest na wczesnym etapie rozwoju.Zakupy na żywo to bowiem dosyć niepewny temat, o czym niedawno zdążył się przekonać Facebook.z powodu niekoniecznie wystarczającego zainteresowania. Gigant skupia się teraz na zachęcaniu sprzedawców do oferowania się za pośrednictwem Reels. TikTok celuje jednak w nieco inną grupę odbiorców.Źródło: Financial Times (via Reuters