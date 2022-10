YouTube ma nowy pomysł. Filmy 4K tylko w planie Premium

YouTube planuje ograniczyć dostęp do filmów 4K

YouTube po raz kolejny chce zachęcić użytkowników do opłacania abonamentu Premium. Wiele wskazuje na to, że już niedługo subskrypcja będzie wymagana do oglądania filmów w rozdzielczości 4K - ograniczenie od kilku tygodni dostrzegane jest przez licznych użytkowników. Trudno jednak liczyć na to, by internauci przyjęli tego typu nowość z uśmiechem na ustach. YouTube od dłuższego czasu daje znać, że opłacanie Premium ma sporo sensu. Dzieje się to przede wszystkim poprzez wprowadzanie nowych rodzajów reklam, które stają coraz bardziej irytujące - nie tak dawno dowiedzieliśmy się chociażby o planach wdrożenia kolejnych niepomijalnych spotów . Jak się okazuje, to nie jedyny kontrowersyjny pomysł osób odpowiedzialnych za platformę. O co dokładnie chodzi?Jeden z użytkowników portalu Reddit opublikował zrzut ekranu, na którym możemy zobaczyć interfejs wyboru rozdzielczości filmiku na YouTube. Różni się on jednak pewnym drobiazgem, a mianowicie -. Tapnięcie tej rozdzielczości powoduje przejście do sekcji Premium. Część osób w komentarzach także daje znać, że również zauważyła u siebie tę nietypową zmianę.Większość internautów wciąż nie potrzebuje subskrypcji do oglądania materiałów w wyższej rozdzielczości - mówimy więc prawdopodobnie o mocno ograniczonych zasięgowo testach. Trudno więc w tym momencie stwierdzić czy Google faktycznie zdecyduje się na implementację wyżej opisanej zmiany. Nie sądzę jednak, by był to najlepszy pomysł - konsumenci już teraz wyrażają swoje skrajne niezadowolenie.Może być też tak, że koncern umieści treści 4K za paywallem wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Wtedy też zdenerwowanych użytkowników zapewnie będzie mniej - treści w wyższej rozdzielczości ogląda się bowiem raczej na komputerach oraz telewizorach. Są to jednak wyłącznie spekulacje i nie wiadomo co postanowią osoby odpowiedzialne za YouTube.Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości lub - jak to pewnie zrobią osoby komentujące ten artykuł - pomyśleć o przesiadce na dostępne alternatywne aplikacje, które oferują to, co YouTube Premium, ale zupełnie za darmo.Warto przy okazji przypomnieć o korzyściach płynących z subskrypcji - jest to m.in., wersja Premium usługi Music oraz dostęp do treści oryginalnych YouTube.Źródło: Reddit