Nie da się usunąć pliku lub folderu w Windows? Ten program powie dlaczego

Co w tej sytuacji zrobić?

Dlaczego nie da się usunąć pliku lub folderu?

Z pewnością nie jeden raz stanąłeś w obliczu sytuacji, w której nie mogłeś usunąć jakiegoś pliku lub folderu z pamięci swojego komputera. System Windows lubi blokować dane przed skasowaniem i robi to z różnych, często bardzo trywialnych powodów. Niestety, oprogramowanie nie informuje użytkownika o powodzie, dla którego blokuje dane przed usunięciem. Na szczęście powstaje obejście tego mankamentu, a w tym krótkim wpisie pokażę Ci, jaką aplikację będziesz musiał zainstalować, aby w niedalekiej przyszłości pozbyć się dowolnego folderu lub pliku ze swojego komputera.jest zestawem przydatnych mini programów do personalizacji systemu Windows. Pobierając jeden niewielki pakiet aplikacji, uzyskasz dostęp do kilkunastu przydatnych narzędzi usprawniających obsługę oprogramowania. PowerToys pamiętają czasu, jednakże zostały one dostosowane do nowoczesnych systemów Windows 10 Windows 11 . Już niedługo pośród praktycznych apek oficjalnie zadebiutuje ta o nazwie. Dzięki niej użytkownik znajdzie proces blokujący usunięcie pliku lub folderu.File Locksmith dodaje do menu kontekstowego nowy element o nazwie "What's using this file?" (pol. "co wykorzystuje ten plik?"). Klikając nań można błyskawicznie namierzyć proces, który po wyłączeniu w Menedżerze Zadań (Ctrl+Alt+Del -> Menedżer Zadań -> Procesy) da możliwość skasowania niechcianej zawartości dysku.Działanie nowego mini narzędzia, dostępnego w chwili obecnej w fazie testów, obrazuje poniższy tweet. Finalnie interfejs może prezentować się nieco inaczej.Na tę chwilę nie wiadomo kiedy File Locksmith trafi do Microsoft PowerToys, ale aplikację warto zainstalować już teraz, aby trzymać rękę na pulsie. Oferuje ona całą masę ciekawych funkcji, które w swoim wpisie jakiś czas temu opisał dla Was Jan. Na ten moment dzięki PowerToys wygodnie zmienisz rozmiar wielu plików graficznych na raz, pobierzesz próbkę koloru z interfejsu Windowsa, czy też masowo zmodyfikujesz nazwy plików.Najnowszą wersję pakietu Microsoft PowerToys zawsze znajdziesz w bazie z oprogramowaniem serwisu Instalki.pl.Źródło: mat. własny