Problemy z drukarkami blokują aktualizację Windows 11 do wersji 22H2

Co w tej sytuacji zrobić?

Windows 11 i problemy z drukarkami

„Microsoft wykrył problem, gdy zainstalowana drukarka używa sterowników Microsoft IPP Class Driver lub Universal Print Class Driver i jest zainstalowana na urządzeniu Windows, które ma problemy z łącznością z drukarką.”

„Bez łączności drukarka jest skonfigurowana z ustawieniami domyślnymi i w niektórych przypadkach może nie zostać zaktualizowana po przywróceniu łączności. Ten problem może Cię dotykać, jeśli Twoja drukarka nie może używać określonych funkcji, takich jak drukowanie w kolorze, drukowanie dwustronne/podwójne, ustawień rozmiaru lub typu papieru czy rozdzielczości wyższych niż 300 dpi.”

Coś, z czym można się uporać

Aktualizacja systemu Windows 11 do wersjijest już stopniowo udostępniana kolejnym użytkownikom. Niemniej, proces jej wdrażania nie przebiega bezproblemowo. Gdy tylko okazuje się, że jakieś komponenty czy urządzenia nie współpracują z nową aktualizacją, na przykład za sprawą niezgodności sterowników,czasowo wstrzymuje oferowanie im aktualizacji do chwili rozwiązania problemu.Dotychczas zidentyfikowano już kilka problemów blokujących możliwość aktualizacji systemu Windows 11 do wersji 22H2, a teraz do ich listy dopisano kolejny. Jak się okazuje, jest on związany z drukarkami. Cóż, jeśli miałaby stwierdzić, kto lub co jest największym wrogiem Microsoftu, to nie powiedziałabym żeczy, ale że właśnie drukarki.O co tak właściwie chodzi? Otóż, na razie aktualizacji 22H2 nie będą mogły pobrać te urządzenia, które są sparowane z pewnym typem drukarki, ale jednocześnie mają problemy z łącznością z nią. W rezultacie drukarka jest skonfigurowana tylko z ustawieniami domyślnymi, a system Windows nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich jej funkcji. Microsoft blokuje w tym przypadku aktualizację Windows 11 22H2, ponieważ problem zostałby przeniesiony wraz z nią do nowej wersji systemu., wyjaśnia gigant z Redmond.Zainteresowane tematem osoby powinny wiedzieć, że na szczęście opisywane problemy da się obejść, umożliwiając aktualizację komputera do. Wystarczy bowiem usunąć zainstalowaną drukarkę z systemu.Jeśli rozłączysz drukarkę dotkniętą problemem ze swoim urządzeniem powinieneś pamiętać, że może minąć do 48 godzin, zanim pojawi się możliwość aktualizacji systemu Windows 11 do wersji 22H2. Oczywiście pojawi się ona tylko wtedy, jeżeli nic innego nie blokuje aktualizacji na Twoim komputerze, a Microsoft już oferuje tę aktualizację urządzeniom o konfiguracji odpowiadającej Twojemu.Aktualizację 22H2 warto pobrać na swój komputer, ponieważ wprowadza ona wiele ulepszeń względem bazowej wersji systemu Windows 11. Mowa między innymi o ulepszeniach w zakresie funkcji Snap Groups i Snap Layouts, menedżera zadań, menu Start i nie tylko. Dlatego nie mogę się doczekać momentu, w którym ta zostanie udostępniona na moim komputerze.Źródło: Microsoft, fot. tyt. Canva