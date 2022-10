Instagram kończy z pociętymi Stories. To koniec irytacji użytkowników

Instagram Stories staną się znacznie wygodniejsze w użyciu

Instagram jest platformą, która przeszła chyba najwięcej metamorfoz od momentu swojego debiutu. Do rozwoju serwisu niewątpliwie przyczyniło się wdrożenie formatu Stories zaczerpniętego ze Snapchata. Osobiście najwięcej czasu spędzam właśnie na przeglądaniu Relacji opublikowanych przez różne osoby czy marki - niemalże porzuciłem przewijanie tradycyjnego feedu, od tego mam TikToka. Bardzo się więc cieszę, że twórcy usługi zdecydowali się na zniesienie jednego z najgłupszych ograniczeń.Próba nagrania, opublikowania i obejrzenia dłuższego nagrania na Stories była wręcz udręką, dlaczego? Instagram do tej pory ciął materiały na, co wiązało się m.in. z koniecznością pospieszania twórców, by zdążyli płynnie przekazać jakiś komunikat czy pokazać coś ważnego. Jeśli dana Relacja nas z kolei nie interesowała, to przeklikanie kilkunastu plansz nie należało do najprzyjemniejszych czynności. Irytacja sięgała niekiedy zenitu.We wrześniu dowiedzieliśmy się o testach zniesienia tego fatalnego ograniczenia. Mówiło się wtedy, że Instagram planuje umożliwić- nie było jednak do końca wiadomo, kiedy koncern zdecyduje się na wdrożenie nowości. Cóż, właśnie to zrobił i jestem mu za to wdzięczny. Nie obraziłbym się jednak, gdyby pomyślano o zmianie kilka lat temu.Jeśli spróbujecie nagrać Stories, toinformujące o zmianie. W razie gdybyście nie jeszcze nie uświadczyli stosownej notyfikacji, to spokojnie - usprawnienie powinno trawić do Was na przestrzeni najbliższych dni. Wygląda na to, że Meta udostępnia narzędzie stopniowo. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Co też ważne, dotychczasowy limit prowadził do występowania innego problemu.W tej kwestii nic się nie zmieniło, jednak możliwość nagrywania 60-sekundowych klipów bez wątpienia utrudni dobrnięcie do wyżej wspomnianej setki. To dobra wiadomość.W nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się debiutu jeszcze większej liczby funkcji zahaczających o aspekt Stories oraz wideo. To na tych elementach koncentruje się obecnie Instragram, który wręcz błaga użytkowników, by korzystali z Reels - klona