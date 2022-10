4=10 - matematyka dla rozrywki (recenzja gry)

Udana gra logiczna.

4=10 – gra logiczna pełna matematyki

Cena: 0 zł / Android: 6.0 i nowsze

Na samą myśl o matematyce wiele osób przechodzą ciarki. Niepotrzebnie. Królowa nauk otacza nas w codziennym życiu, a dobrze podana może służyć również jako forma rozrywki.Udowadnia to na przykład gra 4=10. Mamy tu do czynienia z tytułem logicznym o dość prostej konstrukcji. Musimy bowiem między wyświetlone cztery cyfry wstawić symbole podstawowych działań (mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie) w taki sposób, aby wynik wyniósł dziesięć.Brzmi banalnie, ale liczba możliwych kombinacji i rosnący poziom trudności sprawiają, że gra potrafi dać wycisk szarym komórkom. Do naszej dyspozycji jest aż pięćset poziomów. Raz dziennie możemy wspomóc się wyświetleniem rozwiązania. Wszystko ujęte w starannie wykonanej i miłej dla oka oprawie graficznej. Gra jest w pełni darmowa i nie wyświetla reklam (przynajmniej na razie).W ogólnym rozrachunku 4=10 to świetnie wykonana gra logiczna. Nie wymaga wybitnych zdolności matematycznych - udowadnia wręcz, że matematyka nie gryzie i można przy niej przyjemnie spędzić czas.