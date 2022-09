Apple usunęło kluczowe rosyjskie aplikacje z App Store

Lepiej późno niż wcale.

Aplikacje VK usunięte z App Store

"Usunięte aplikacje były dystrybuowane przez deweloperów będących w większości własnością lub kontrolowanych przez jedną lub więcej stron sankcjonowanych przez rząd Wielkiej Brytanii"

"Aby przestrzegać tych sankcji, Apple zlikwidowało konta programistów powiązane z tymi aplikacjami, a aplikacji nie można już pobrać z żadnego App Store, niezależnie od lokalizacji. Użytkownicy, którzy uprzednio pobrali skasowane aplikacje, mogą nadal z nich korzystać."

"badane są przyczyny usunięcia aplikacji VK i kont deweloperów, z uwzględnieniem społecznego znaczenia i skali korzystania z usług świadczonych przez rosyjską firmę"

Apple oficjalnie wycofało sprzedaż swoich produktów w Rosji niedługo po inwazji tego kraju na Ukrainę. Nie trzeba było czekać wiele dłużej na blokadę wszelkich zakupów cyfrowych w sklepach App Store i iTunes . Teraz firma z Cupertino idzie jeszcze o krok dalej, usuwając szalenie popularne i darmowe aplikacje społecznościowe, należące do grupy VK. Chodzi między innymi o apkę serwisu VKontakte, rosyjskiego odpowiednika Facebooka.W przetłumaczonym oświadczeniu na swojej stronie internetowej VK przekazało, że aplikacje "zostały zablokowane przez Apple". Jednocześnie zapewniono, że "aplikacje na iOS nadal będą wspierane i rozwijane". W odpowiedzi na pytanie zadane przez dziennikarzy The Verge,potwierdził, że aplikacje VK zostały usunięte, a konta dewelopera zamknięte.Usunięcie aplikacji rozwijanych przez VK oznacza, że użytkownicy smartfonów iPhone i tabletów iPad nie mają już dostępu do aplikacji, piątej najpopularniejszej witryny w Rosji, a także innych popularnych apek pokroju. Firma Apple przekazała rosyjskiemu serwisowi informacyjnemu Interfax, że aplikacje nadal działają, ale mogą wystąpić problemy z powiadomieniami i płatnościami.– przekazał rzecznik Apple.Rosyjskie Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało kontrolowane przez rząd Russia Today, że. Prawdopodobnie do Apple zostaną skierowane groźby nałożenia na firmę kar, jednak mało prawdopodobnym jest, aby gigant ugiął się pod naciskiem Kremla.Aplikacje VK są nadal dostępne w sklepie Google Play. Nie wiadomo jak długo utrzyma się ten stan rzeczy.VK to drugi po Yandex internetowy potentat z Rosji. Firmę w 2006 roku stworzył, którego z czasem usunięto ze stanowiska, gdyż... nie chciał współpracować z władzami rosyjskimi. Nazwisko obiło się o uszy? Pawieł Durow jest założycielem komunikatora Telegram Źródło: Apple, The Verge