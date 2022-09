Wiadomości Google pozwolą odpowiadać na SMS-y reakcjami

Są pewne ograniczenia.

Wiadomości Google z nową funkcją

W połowie 2020 roku Google w ramach aplikacji Wiadomości wprowadziło możliwość wysyłania reakcji podobnych do tych znanych z iMessage na iOS, w odpowiedzi na czaty RCS. Jeżeli obie strony konwersacji korzystają ze wzmiankowanej tu apki Google, przytrzymanie palca na wiadomości pozwala zareagować na nią za pomocą jednego z siedmiu emotikonów. Teraz firma z Mountain View postanowiła rozszerzyć funkcjonalność również na SMS-y.Dziennikarze serwisu 9to5google donoszą, że otrzymali z dwóch niezależnych źródeł informację o tym, że Google w aplikacji Wiadomości zwiększyło zakres funkcji reakcji na wiadomości za pomocą emotikonów. Podobnie jak w przypadku czatów RCS, do wyboru jest siedem reakcji, na które składają się kciuk w górę, w dół oraz pięć buziek wyrażających emocje. Niestety, listy tej nie da się rozszerzyć za pomocą przycisku +, tak jak ma to miejsce chociażby w komunikatorze Messenger Jeśli nadawca wiadomości, w odpowiedzi na którą zostanie wysłana reakcja, nie korzysta z aplikacji Wiadomości Google, nie ma włączonej funkcji czatu RCS lub jest użytkownikiem iOS, otrzyma zastępczą wiadomość tekstową z emoji. Jednym słowem: emoji nie będzie "przyklejone" do jego wiadomości, a wysłane jako odrębny komunikat.Google zapowiedziało jakiś czas temu, że pracuje już nad zwiększeniem spektrum emoji dostępnych w roli reakcji na komentarze. Być może posiadacze urządzeń mobilnych z Androidem będą mogli skorzystać z pełnej ich gamy?Wygląda na to, że podobnie jak cała masa innych drobnych funkcji, reakcje na SMS wdrażane są falami, co oznacza, że będą pojawiać się stopniowo u kolejnych użytkowników. Mała rzecz, a cieszy.Źródło: 9to5google