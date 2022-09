Nie chcesz czekać? Zainstaluj Windows 11 22H2 już teraz

Skuteczny, prosty sposób.

Windows 11 22H2 w Media Creation Tool

Jak zainstalować Windows 11 22H2 bez oczekiwania?

Duża aktualizacja Windows 11 22H2 została oficjalnie udostępniona 20 września tego roku, ale na ten moment za pośrednictwem systemu Windows Update może ją zainstalować mniejszość użytkowników najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu. Powód jest trywialny: gigant z Redmond udostępnia aktualizację falami. Ania doskonale opisała nowości związane z poprawką 22H2, a ja w tym wpisie przedstawię metodę na zainstalowanie Windows 11 22H2 na każdym komputerze. To sposób dla niecierpliwych.W ramach darmowego narzędziafirma Microsoft udostępniła właśnie Windows 11 22H2. Oznacza to, że za jego pomocą absolutnie każdy może zainstalować na dowolnym komputerze najnowsze wydanie OS-u, omijając w ten sposób "kolejkę" oczekiwania.W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że Microsoft udostępnia 22H2 etapami, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z aktualizacji każdemu z jej potencjalnych użytkowników. Łatka pojawia się w pierwszej kolejności na tych komputerach, których konfigurację Microsoft testował już pod kątem zgodności ze swoim oprogramowaniem. Osoby pobierające Windows 11 22H2 przedpremierową muszą liczyć się z szansą (niewielką) na pojawienie się różnego rodzaju usterek.Wystarczy, że pobierzesz najnowszy Windows 11 Media Creation Tool 22H2. Znajdziesz go w naszej bazie aplikacji, pod poniższym odnośnikiem.Po zainstalowaniu programu uruchom go i postępuj zgodnie ze wskazówkami, mającymi na celu pomóc zaktualizować system. Wybierz "zaktualizuj ten komputer teraz" i kliknij na przycisk "dalej". Po pobraniu najnowszej wersji systemu, zainstaluj ją. Twoje dane zostaną zachowane.Źródło: mat. własny