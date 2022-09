Na tę zmianę w iOS 16.1 czekam najmocniej

Nadchodzą Live Activities.

Nadciąga iOS 16.1 z Live Activities

Apple udostępniło już aż dwie aktualizacje do wydanego stosunkowo niedawno systemu. Najpierw drobna poprawka, a później przygotowana w pośpiechu iOS 16.0.2 , naprawiająca błąd kamery w iPhone 14 Pro . Większość użytkowników nowości Apple z serii iPhone 14 czeka jednak przede wszystkim na iOS 16.1, której to aktualizacji obecnie przyglądają się betatesterzy. Sam z dużym wytęsknieniem wyczekuję rzeczonej łatki, gdyż mocno zwiększy potencjał dynamicznej wyspy w moimiOS 16.1 wprowadzi ciekawą funkcję o nazwie Live Activities, której możliwości po raz pierwszy prezentowano jeszcze w trakcie WWDC 2022 , a która finalnie nie pojawiła się w iOS 16.0. Wraz z jej debiutem użytkownicy smartfonów iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max, wyposażonych w dynamiczną wyspę (ang.), będą mogli podziwiać na niej zupełnie nowe interaktywne elementy. Beta iOS 16.1 pokazuje, że wyspa może na przykład wyświetlać wyniki spotkań na żywo, czas do przyjazdu taksówki lub nawet czas pozostały do dowozu jedzenia. Oczywiście nie wszystkie funkcje działały będą wszędzie na świecie. Które będą działały w Polsce? Wkrótce się przekonam.