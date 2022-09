Mapy Google z szeregiem nowości. Wycieczki po obcych miejscach staną się prostsze

Mapy Google otrzymają m.in. usprawniony tryb Live View

Źródło: Google

Źródło: Google

Widok immersyjny / Źródło: Google

Źródło: Google

Google ogłosiło właśnie cztery usprawnienia do aplikacji Mapy, które mają przyczynić się do lepszej orientacji przed/w trakcie wyjazdu do obcego miejsca. Mowa tu chociażby o możliwości sprawdzenia czy vibe danego miasta nam odpowiada oraz udostępnieniu około 250 charakterystycznych widoków z lotu ptaka. Ponadto usprawniony zostanie tryb Live View oraz system wybierania ekologicznych tras. Okej, czego dokładnie możemy się spodziewać?Podczas cyfrowego wydarzenia Search On ogłoszono szereg funkcji do usług Google. Większość z nich dotyczy - jak nazwa eventu wskazuje - aspektu wyszukiwania informacji, co niewątpliwie często robimy za pośrednictwem internetu. Wygląda na to, że koncern za wszelką cenę chce sprawić, by internauci wykorzystywali sieć jeszcze intensywniej - tak przynajmniej można wywnioskować z zaprezentowanych usprawnień.Jedną z nowości jest ta o nazwie. Pozwoli ona na natymiastowe zapoznanie się z okolicą, do której się właśnie wybieramy. Firma podała w oświadczeniu przykład Paryża - wystarczy zaznaczyć konkretną dzielnicę, a naszym oczom ukażą się, zarówno kulinarne, jak i np. kulturowe. Wszystko to rzecz jasna okraszone zdjęciami i ocenami od społeczności, a także wzbogacone sztuczną inteligencją. Funkcja ma pomóc w podjęciu świadomej decyzji odnośnie do wyboru akurat tego konkretnego miejsca jeśli chodzi o planowany wyjazd.Google przy okazji twierdzi, że będziewyświetlających się w ramach powyżej opisanego narzędzia. Dane tam prezentowane mają prezentować jak najwyższy poziom i nie pozwalać przedostawać się "złym aktorom" na powierzchnię. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Funkcja ma pojawić się u wszystkich użytkowników w przeciągu kilku najbliższych miesięcy - trochę więc sobie jeszcze poczekamy.Temat fotorealistycznych widoków dostępnych z poziomu Map Google wałkowany jest od dawna. Wygląda jednak na to, że gigant z Moutain View jest w końcu gotowy do zaprezentowania nowości szerszemu gronu odbiorców. Teraz każdy może sprawdzićna własną rekę - mowa tu o. To jednak nie jest najbardziej interesujące zagadnienie.W przeciągu kilku najbliższych miesięcy zadebiutować ma, który automatycznie nauczy się trendów historycznych dla danego miejsca. Pomoc sztucznej inteligencji sprawi, że aplikacja określi wygląd konkretnego punktu orientacyjnego za np. miesiąc. Pozwoli to na zaplanowanie wycieczki z odpowiednim wyprzedzeniem i bez zbędnego stresu - dowiemy się chociażby o obecności parkingów. Na samym początku funkcja będzie jednak dostępna wyłącznie w Los Angeles, Londynie, Nowym Jorku, San Francisco oraz Tokio.Warto też zerknąć w stronę ulepszenia systemu, który zadebiutował niespełna trzy lata temu. Nakłada on strzałki i wskazówki na realny świat, co znacznie ułatwia nawigację po niekoniecznie znanym nam miejscu.- pozwoli to na znalezienie konkretnego miejsca w jeszcze bardziej intuicyjny sposób.Jeśli więc będziemy chcieli trafić do bankomatu, to wpisujemy "bankomaty" i na widoku Live View zostaną one automatycznie zaznaczone. Podobna sprawa ma się z restauracjami, kawiarniami czy sklepami spożywczymi. Oprócz pinezki o obecności danego miejsca ujrzymy również godziny jego otrwarcia czy natężenie ruchu w jego okolicy. Kliknięcie w konkretną lokalizację pozwoli na podejrzenie większej ilości szczegółów. Brzmi naprawdę interesująco. Niezbyt pozytywna jest jednak informacja o tym, że nowość zadziała dopiero w najbliższych miesiącach i to tylko na terenie Londynu, Los Angeles, Nowego Jorku, San Francisco, Paryża oraz Tokio.Ostatnią ogłoszoną funkcją jest- niedługo technologia zostanie udostępniona zewnętrznym deweloperom za pośrednictwem Google Maps Platforms. Oznacza to, że np. firmy kurierskie będą mogły włączyć w swoich aplikacjach udostępnioną niedawno w Mapach funkcje. Ma się to stać za kilka miesięcy.Opisane wyżej narzędzia z pewnością przydadzą się pewnej grupie użytkowników Map Google . Tymbardziej więc szkoda, że część z nich nie będzie w najbliższym czasie dostępna na terenie naszego kraju.Źródło: Google