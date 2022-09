Chrome 106 zadebiutował z nową eksperymentalną funkcja i nie tylko

Zaktualizuj przeglądarkę.

Nowość w kwestii tłumaczenia

Nowa eksperymentalna flaga w Google Chrome. | Źródło: mat. własne

Zmiany dla programistów i nie tylko

Google Chrome – jak zaktualizować?

Czas leci niesamowicie szybko. Mam wrażenie, że dopiero premierę miał Chrome 103 , a tymczasem światło dzienne ujrzała już stabilna wersja Chrome… 106. Co takiegowprowadza? Rewolucji nie ma, ale mimo to przeglądarkę internetową rzecz jasna warto zaktualizować, chociażby dla bezpieczeństwa.od dawna pozwala kliknąć prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek na stronie internetowej, by skorzystać z opcji przetłumaczenia jej na język angielski. Chrome 106 wprowadza dodatkowo opcję przetłumaczenia na język angielski zaznaczonego fragmentu tekstu. Nowa funkcja jest jednak ukryta za eksperymentalną flagą.Aby omawianą eksperymentalną flagę włączyć, należy wpisać w pasek adresowy Chrome frazę „chrome://flags”, kliknąć Enter i wśród eksperymentalnych flag wyszukać tę o nazwie „Desktop Partial Translate” (#desktop-partial-translate). Następnie trzeba zmienić jej ustawienie z domyślnego na włączone, czyli „Enabled”.Funkcja działa tak, jak można się spodziewać. Jeśli zaznaczysz na wybranej stronie fragment tekstu i klikniesz prawym przyciskiem myszy, w menu kontekstowym zobaczysz opcję „Przetłumacz na język English”. Skorzystanie z niej poskutkuje przetłumaczeniem tekstu na język angielski. Funkcja ta może przydać się przy przeglądaniu stron napisanych w nieznanym przez Ciebie języku.Chrome 106 to też mnóstwo zmian opracowanych z myślą o deweloperach. Mają one ułatwić ich pracę, a jednocześnie przekazać w ich ręce więcej kontroli. Po szczegóły na ich temat odsyłam na deweloperski blog Google i do poniższego materiału wideo.W nowej wersji przeglądarki Chrome nie zabrakło również wielu poprawek związanych z bezpieczeństwem. W aktualizacjipodobno załatało aż 20 luk grożących bezpieczeństwu, w tym 5 luk wysokiego ryzyka i 8 luk przeciętnego ryzyka. Gigant dokonał też licznych poprawek błędów.Aby zaktualizować przeglądarkę Google Chrome, wystarczy że otworzysz jej Ustawienia, a następnie przejdziesz do zakładki Chrome – informacje. Jeżeli najnowsza aktualizacja jest dostępna, zobaczysz tam baner z napisem Uruchom ponownie. Kliknij w niego, aby Twoja przeglądarka została uruchomiona ponownie i zaktualizowana.Istnieje szansa, że przeglądarka Chrome wcześniej zaktualizowała się automatycznie. Jeśli, tak jest, we wspomnianym wcześniej menu ujrzysz napis o treści „Masz aktualną wersję Chrome”, widniejący nad następującym numerem wersji: 106.0.5249.62.Oczywiście Google Chrome 106 możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Google Chrome 106 (Windows) – pobierz Google Chrome 106 (Linux) – pobierz Google Chrome 106 (macOS) – pobierz Google Chrome 106 (Android) – pobierz Źródło: Google / fot. tyt. Canva