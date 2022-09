WhatsApp ulepsza rozmowy audio i wideo. Użytkownicy będą zadowoleni

WhatsApp wprowadza kilka przydatnych nowości

Źródło: WhatsApp

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp już niedługo wzbogaci się o kilka nowości, które spodobają się przede wszystkim osobom wykorzystującym komunikator do przeprowadzania rozmów wideo. Aplikacja umożliwi chociażby kopiowanie i udostępnianie linku połączenia oraz wprowadzi szyfrowanie do konwersacji grupowych. Na co dokładnie mogą więc liczyć użytkownicy usługi od Meta? WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów w naszym kraju. Korzysta z niego ponad 15 milionów rodaków (według lipcowego badania firmy Mediapanel), co jest wynikiem wręcz ogromnym w porównaniu do innych programów tego typu. Trudno tak naprawdę wskazać powód takiego stanu rzeczy - niewątpliwie jednym z czynników są regularnie wprowadzane aktualizacje.Właśnie mamy do czynienia z implementacją jednej z nich. Teraz programiści skupili się na rozwoju rozmów wideo, które są jedną z podstawowych funkcjonalności dostępnych na WhatsAppie. Nowość postanowił ogłosić sam Mark Zuckerberg, który na Facebooku poinformował o. Opcja ta powinna być doskonale znana m.in. osobom korzystającym z ZOOMa czy Microsoft Teams.Użytkownicy mogą teraz odnaleźć nową funkcję w zakładce połączeń.- wtedy też mogą oni za pośrednictwem jednego kliknięcia wskoczyć do konwersacji. Nie da się więc ukryć, że mówimy o naprawdę przydatnym usprawnieniu, które powinno ułatwić komunikację. Jest jednak kilka ciekawostek, o których należy pamiętać.Wygenerowany, lecz raczej trudno się spodziewać, by tyle trwało pojedyncze połączenie. Wysłanie linku do osoby nieużywającej WhatsAppa spowoduje natomiast przekierowanie jej do sklepu, z którego można pobrać aplikację. To tyle jeśli chodzi o tą nowość. Jej publiczne wdrażenie już się rozpoczęło, więc w najbliższych dniach lub tygodniach powinniście doświadczyć jej obecność.Poza tym trwają. Na ten moment nie przekazano jakichkolwiek szczegółów odnośnie do tego usprawnienia - ma się to stać "wkrótce". Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Wersja beta aplikacji wzbogaciła się natomiast ow momencie, gdy mieli aktywny tryb Nie przeszkadzać. Dzięki temu będą mieć pewność, że przegapili rozmowę wyłącznie z tego powodu. To także dosyć przydatne usprawnienie. Nie wiadomo jednak, kiedy pojawi się u wszystkich konsumentów.Jak więc można zauważyć - dosyć sporo dzieje się ostatnio na WhatsAppie. Nie mówimy może o rewolucyjnych zmianach, ale z pewnością ważnych i dostrzegalnych.Źródło: WhatsApp, WABetaInfo