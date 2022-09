Meta ułatwi przełączanie się między Instagramem i Facebookiem

Wystartowały testy nowych funkcji.

testuje od teraz dwie nowe funkcje, które sprawiają, że Facebook Instagram stają się platformami jeszcze bardziej zintegrowanymi ze sobą. Funkcje te mają ułatwić użytkownikom nawigowanie oraz przełączanie się między wieloma kontami i profilami w wymienionych usługach.Po pierwsze, Meta wdraża od teraz nowy interfejs służący do przełączania się między profilami. Dzięki niemu skakanie między Facebookiem a Instagramem powinno być tak proste, jak nigdy dotąd. Na interfejsie tym użytkownicy ujrzą wszystkie swoje konta, które dodali do tego samego Centrum kont . Mowa o kontach z obydwu usług.

Instagram i Facebook – nowy interfejs pozwalający na przełączanie się między kontami z tych platform. | Źródło: Meta

Uproszczona rejestracja i logowanie

Meta zmienia zasady rejestrowania się i logowania w swoich platformach. | Źródło: Meta

Na nowym interfejsie będą również wyświetlane informacje o liczbie nieodczytanych powiadomień z każdego konta. To ułatwi śledzenie mającej w ich przypadku miejsce aktywności.Meta zdecydowała się również zmodyfikować proces rejestracji i logowania na nowe konta na Facebooku i Instagramie. Osoby, które dopiero zdecydowały się na pojawienie się w tych platformach, będą mogły od teraz stworzyć konto na Facebooku lub Instagramie, a następnie użyć tego konta, by rozpocząć swoją przygodę w drugiej usłudze.Poza tym, użytkownicy którzy mają konto i na Facebooku i Instagramie mogą już z łatwością używać informacji logowania z jednej platformy do logowania się w drugiej, o ile ich konta są w tym samym Centrum kont.Obydwie nowości Meta testuje już globalnie na urządzeniach z systemem Android i iOS. Oznacza to, że i Ty być może otrzymasz do nich dostęp. Nowy interfejs pozwalający na przełączanie się między profilami testowany jest również w webowej wersji Facebooka i Instagrama.Źródło: Meta , fot. tyt. Meta