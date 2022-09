YouTube z odświeżoną stroną główną. Interfejs przypomina teraz aplikację mobilną

YouTube ponownie miesza w wyglądzie interfejsu

YouTube wciąż pracuje nad nieco przeprojektowaną stronę główną, która powinna już stosunkowo niedługo trafić do wszystkich użytkowników. Osoby korzystające z desktopowej wersji serwisu zauważą przede wszystkim bardziej zaokrąglone elementy interfejsu oraz pewne zmiany dotyczące platformy Music. Na co dokładnie należy się przygotować?YouTube to jedna z niewielu usług Google, która przez lata zachowała oryginalny wygląd. Unifikacja ma tu miejsce wyłącznie w niewielkim zakresie, co osobiście uważam za ogromny plus. Diametralna zmiana wyglądu portalu mogłaby poskutkować sporym rozgoryczeniem społeczności, a tego koncern by raczej nie chciał. Nie oznacza to jednak, że UI serwisu nie jest aktualizowane - wręcz przeciwnie, lecz mówimy tu raczej o drobnych poprawkach niewpływających aż tak skrajnie na finalne doświadczenie użytkownika.Pewien czas temu wzornictwo Material You zagościło do ekranu odtwarzania YouTube . Wygląda na to, że wizyta została złożona teraz ekranowi głównemu - zarówno w wersji mobilnej, jak i desktopowej (choć w tym drugim przypadku zmiany rzucają się w oczy dużo bardziej). Nowości nie są na ten moment widoczne dla wszystkich konsumentów, lecz najprawdopodobniej ten stan rzeczy ulegnie niedługo zmianie.Zacznijmy od desktopowej odsłony serwisu. Tutaj, który w końcu przestał być szary. Teraz mamy do czynienia z prawdziwą czernią, co widać na pierwszy rzut oka - to niewątpliwie przyzwoita zmiana. Poza tym zauważyć możemy pole wyszukiwania w kształcie pigułki oraz nieco zmieniony pasek z polecanymi tematami.pojawią się także na podglądach miniatur poszczególnych filmów.Jeśli zaś chodzi o mobilną aplikację , to Google zdecydowało się na przeniesienie przycisku "Explore" na lewą stronę interfejsu - środkowa zakładka na dolnym pasku przeznaczona jest bowiem teraz dla sekcji Shorts. Ponownie muszę wspomnieć o zaokrąglonych rogach, które teraz są obecne wszędzie tam, gdzie tylko się da. Taki obraz UI od koncernu w 2022 roku.Tak naprawdę YouTube zaczyna wyglądać bardzo podobnie na wszystkich platformach.- przechodzenie pomiędzy urządzeniami powinno odbywać się w przyjazny i zrozumiały dla użytkownika sposób. Uruchomienie serwisu na telefonie czy komputerze nie wzbudza u konsumenta poczucia zagubienia i osobiście podobają mi się zmiany wprowadzone przez giganta z Moutain View.Jeszcze raz przypomnę jednak, że nowe wersje interfejsu nie są jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników. Zmiany powinny być zauważalne dopiero za kilka tygodni/miesięcy, dlatego też warto uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: 9to5google