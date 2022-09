Zdjęcia Google zniszczyły zdjęcia wielu użytkowników. Sprawdź, czy Twoje też

Co tu się wydarzyło?

Bardzo przykra niespodzianka spotkała niektórych użytkowników usługi Zdjęcia Google . Zdjęcia Google to aplikacja oraz serwis pozwalające przechowywać zdjęcia i filmy w chmurze, automatycznie synchronizując je z pamięci smartfonów i tabletów z systemami operacyjnymi Android i iOS. Część osób korzystających z popularnego narzędzia zauważyła, że fotografie sprzed kilku lat są... uszkodzone. Widnieją na nich różnego rodzaju artefakty, przypominające efekt mocnego postarzenia.W ten weekend forum wsparcia technicznego Google oraz serwis Reddit zalały komentarze internautów, uskarżających się na działanie usługi Zdjęcia Google. Archiwalne zdjęcia w chmurze, mające najczęściej pięć lat lub więcej, wyglądają na uszkodzone. Na losowych fotografiach pojawiają się linie, kropki i inne zakłócenia, sugerujące uszkodzenie plików. Problem dotyczy wszystkich wersji Zdjęć Google - na iOS, Androida oraz wydania przeglądarkowego.

Źródło: Support GoogleNiestety, problem nie występuje ze względu na fakt przeglądania danych w chmurze. Fotografie po pobraniu na dysk komputera lub do pamięci urządzenia mobilnego prezentują się dokładnie tak samo. Jak donoszą internauci, uszkodzenia widać zarówno przy pobieraniu pojedynczych zdjęć, paczek zdjęć i całej historii poprzez narzędzie Google Takeout.Źródło: Support GoogleSkala problemu nie jest znana. Z pewnością nie dotyka on każdego, bo w moim wypadku zdjęcia są nienaruszone. Biorąc jednak pod uwagę liczbę zgłoszeń na forach, usterka jest jak najbardziej realna oraz skala jej występowania jest duża.Google nie odniosło się jeszcze do sprawy.Źródło: Forum wsparcia Google