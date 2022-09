Adolf Hitler i biała supremacja na Spotify. Liga Antydefamacyjna protestuje

Spotify w ogniu oskarżeń.

"Oprócz zajmowania się ekstremistycznymi treściami znajdującymi się w życiorysach niektórych artystów, przekazem białej supremacji w tekstach niektórych zespołów i grafikami nawiązującymi białej supremacji znajdującymi się na okładce, Spotify wciąż ma dużo pracy do wykonania we wdrażaniu swojej polityki"

Amerykańska Liga Antydefamacyjna (ADL, ang. Anti-Defamation League), znana także jako Liga przeciw Zniesławieniom, to jedna z najstarszych organizacji żydowskich na świecie. Powołano ją z myślą o walce z uprzedzeniami i nienawiścią wobec Żydów. Założona przez Sigmunda Livingstona w przeszłości zarzucała antysemityzm Facebookowi , a na celownik brała również Steam, Reddit i Discord. W najnowszym raporcie ADL oberwało się platformie streamingowej Spotify. Poszło o bierność Spotify względem obecności w usłudze zespołów promujących białą supremację.Mianem białej supremacji określa się rasistowskie przekonanie o wyższości rasy białej ludzi ponad przedstawicieli innych ras. Głoszący wyższość białych uważają, że to oni powinni dominować nad innymi rasami, często sięgając po pseudonaukowe argumenty. Nowy raport ADL zarzuca Spotify zezwalanie ekstremistom na publikowanie w ramach usługi ich utworów, nawiązujących tematycznie do tego właśnie szkodliwego nurtu.ADL skrytykowało platformę za umożliwienie dziesiątkom artystów wspierającym białą supremację bytowanie na swojej platformie oraz promowanie ich muzyki wśród rzekomo niczego niepodejrzewających słuchaczy. W raporcie ADL wskazano 40 artystów reprezentujących przeróżne gatunki muzyczne, którzy promowali w utworach rasizm, antysemityzm, białą supremację i promowali faszyzm. Profile wielu z nich reklamowały podobno treści ekstremistyczne. Jako że niektórzy artyści byli zweryfikowani przez Spotify, ich dzieła gościły w licznych składankach.Przykładów nie trzeba szukać daleko. Jedna z włoskich kapel Black Metalowych, Wiking 1940, lansowała na Spotify singiel Sonnenrad, nawiązujący do nordyckiego symbolu będącego znakiem rozpoznawczym ugrupowań skrajnie prawicowych. Utwór rozpoczyna się od fragmentów przemówienia Adolfa Hitlerowego i ma antysemickie przesłanie. Po opublikowaniu raportu Wiking 1940 zniknęła z platformy, podobnie jak kilka innych wskazanych w nim zespołów i artystów.Treści ekstremistyczne są sprzeczne z zasadami platformy Spotify, ale egzekwowanie wytycznych wydaje się być nieskuteczne. Brak działania Spotify jest szczególnie niepokojący, biorąc pod uwagę niedawną strzelaninę w Buffalo w Stanach Zjednoczonych, która miała podłoże rasowe.Spotify zdaniem ADL "pozwala rozkwitać treściom ekstremistycznym". Dzieje się tak pomimo nowych antyekstremistycznych wytycznych, które platforma dodała do swoich zasad w ostatnich miesiącach.– konkluduje ADL.Rzecznik Spotify przekazał, że firma do sprawy podchodzi bardzo poważnie. Spotify podaje, że usunięto łącznie12 000 odcinków podcastów, 19 000 list odtwarzania, 160 utworów muzycznych i prawie 20 albumów za naruszenie polityki dot. szerzenia nienawiści.Wiele z zespołów ujętych w raporcie można znaleźć na platformie - wśród nich Ironmensch, OBNX, Kushfrost, Übermensch, Mayhem i DJ Dark Matter.Źródło: ADL