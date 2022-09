Użytkownicy iOS 16 narzekają na czas pracy na baterii. Ty też?

Palący problem.

iOS 16 i krótszy czas pracy na baterii

Apple problemu nie dostrzega...

Udostępniona mniej więcej dwa tygodnie temu aktualizacja iOS 16 została przyjęta z niemal powszechnym entuzjazmem. Niemal, bowiem Apple nie ustrzegło się wpadek. Jedna z nich związana jest z procentowym wskaźnikiem baterii, który z jakichś powodów nie trafił na smartfony iPhone 13 Mini, iPhone 12 Mini, iPhone XR i iPhone 11. Wprowadzi go dopiero łatka iOS 16.1 . Inny z problemów dotyczy krótszego od spodziewanego czasu pracy na baterii niektórych urządzeń. W internecie znaleźć można wiele głosów rozczarowania.Każda większa aktualizacja systemu iOS historycznie wiązała się z okresowym pogorszeniem czasu działania smartfonów na baterii. Wynikało to z wielu czynników, ale przede wszystkim akcji odbywających się w tle i wynikających z procesu aktualizacji - chociażby indeksowania plików, w tym aplikacji, zdjęć i innych. Działo się to bez wiedzy użytkowników, więc Ci byli zaskoczeni poprawkami nierzadko in minus. Tak samo jest tym razem.W tym roku narzekania nie tylko nie ucichły, ale są jeszcze powszechniejsze. Użytkownicy smartfonów iPhone twierdzą niemal jednym głosem, że iOS 16 zrujnował żywotność baterii w ich urządzeniach. Oczywiście w mig pojawiło się wiele teorii spiskowych na temat tego, że Apple celowo zmniejszyło żywotność baterii w starszych iPhone'ach, aby zwiększyć sprzedaż iPhone'a 14. Wystarczy poczytać Twittera lub przejrzeć tematyczne filmy na TikToku W ankiecie przeprowadzonej w zeszłym tygodniu wśród czytelników 9to5Mac, aż 63 procent użytkowników iPhone'ów stwierdziło, że żywotność baterii jest odczuwalnie gorsza po zainstalowaniu iOS 16. Na Reddicie możemy przeczytać, że u części osób różnica w zużyciu baterii w tej samej jednostce czasu i podobnym trybie użytkowania sięga 20 procent. Niektórzy realnie zastanawiają się nad powrotem do iOS 15.7, póki jest to możliwe....co może oznaczać, że jest to ten sam problem, o którym pisze się co roku. Z drugiej strony: dwa tygodnie to dość dużo czasu na to, aby system zainstalowany na poszczególnych smartfonach "ułożył się" i wrócił do normy.Firma z Cupertino udostępniła już iOS 16.0.2 , jednakże wśród wdrożonych poprawek próżno jest szukać wzmianki o poprawie żywotności baterii.iOS 16.1 jest wciąż w fazie beta testów.A jak to wygląda w Twoim przypadku? Zainstalowałeś iOS 16? Doświadczasz krótszego czasu działania swojego smartfona niż w przypadku iOS 15?Źródło: 9to5mac