Steam z nową sekcją statystyk. Czekałem na tą nowość zdecydowanie za długo

Steam nieco lepiej prezentuje statystyki gier

Steam wzbogacił się właśnie o nową sekcję umożliwiającą podejrzenie najpopularniejszych gier dostępnych na platformie. Użytkownicy mogą teraz sprawdzić m.in. notowania w czasie rzeczywistym odnośnie do tygodniowych bestsellerów czy największych premier danego miesiąca. Nie da się jednak ukryć, że konsumenci musieli dosyć długo czekać na implementację oficjalnego narzędzia do sprawdzania statystyk. Lepiej późno niż wcale, prawda? Steam to bezdyskusyjnie najpopularniejsza platforma dystrybucji cyfrowej. Skalę zainteresowania poszczególnymi produkcjami często mierzy się poprzez sprawdzanie liczby aktywnych graczy właśnie za pośrednictwem usługi Valve. Informacje na ten temat najczęściej pozyskuje się jednak z serwisów pokroju Steam Charts oraz SteamDB - dane prezentowane przez oficjalną aplikację nie są bowiem szczegółowe i nie dostarczają wielu przydatnych liczbowych ciekawostek.Teraz może się to nieco zmienić, bowiemdostępną do tej pory na platformie. Różni się ona przede wszystkim odświeżonym widokiem na listy bestsellerów, które zawierają ranking gier na podstawie całkowitego przychodu ze wszystkich źródeł (nie tylko sprzedaż podstawowej wersji, ale także dodatki czy mikrotransakcje). To jednak nie wszystkie zmiany w tym obszarze.zawiera teraz informację o tym, ile tygodni produkcja się w nim znajduje - pozwoli to bez wątpienia obserwować zmieniającą się popularność poszczególnych tytulów. Poza tym nie zabraknie danych o tygodniowej zmianie miejsca w rankingu oraz przełącznika regionu. Mamy teraz do czynienia po prostu z przyzwoicie przygotowanym rankingiem - czymś, czego bardzo na Steamie brakowało.Jeśli zaś chodzi o stronę przeglądu notowań, to znajdziemy tam przede wszystkim krótkie podsumowanie wszystkich najważniejszych informacji.Stąd przejdziemy też do najnowszych notowań, zarówno tygodniowych i miesięcznych. Poza tym znajduje się tam również odnośnik do statystyk pobierania, statystyk Pomocy technicznej Steam czy ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania."Najczęściej grane w czasie rzeczywistym", "Cotygodniowe notowania bestsellerów", "Miesięczne największe premiery" - te trzy sekcje zawierają informacje o 100 produkcjach znajdujących się najwyżej w rankingu odnośnie do swojej kategorii. Każda z nich opatrzona jest dodatkowymi danymi, których próżno było szukać wcześniej na Steamie.Trzeba to jednak powiedzieć wprost -. Witryny te zawierają mnóstwo danych, które jednak niekoniecznie interesują wszystkich użytkowników - dlatego też uważam, że krok poczyniony przez Valve jest naprawdę dobry, sekcja ze statystykami była na platformie bardzo potrzebna.Źródło: Steam