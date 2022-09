Funkcje Windows 11, które warto wyłączyć

Pozbądź się zbędnych składników Windows.

1. Funkcje kontroli rodzicielskiej

2. Menedżer map

3. Faks

4. Klawiatura dotykowa i rysik

5. Pulpit zdalny

6. Usługa hotspotu mobilnego

7. Wyłącz i odinstaluj OneDrive

8. Pozbądź się bloatware

Poczta i Kalendarz

Twój telefon

Pomocnik konsoli Xbox

Paint 3D

Mixed Reality Portal

Filmy i TV

Uzyskaj pomoc

Kolekcja pasjansów

Sticky Notes

Xbox Game Bar

Power Automate

OneNote

Remove-AppxPackage

get-AppxPackage

Zrób porządek w Windows 11!

Windows 11, podobnie jak każdy poprzedni system Microsoftu, nie jest idealny w domyślnej postaci. Osoby pragnące uczynić go lepiej działającym lub po prostu mniej zasobożernym, powinny zainteresować się wyłączeniem kilku funkcji oraz usług. W tym krótkim poradniku podpowiem Wam, które opcje w Windows 11 można śmiało deaktywować. Wpłynie to zmniejszenie użycia zasobów, takich jak pamięć RAM i procesor.Zacznijmy od usług. Różnice będą odczuwalne jedynie w przypadku najsłabszych komputerów, ale satysfakcja z wyłączania zbędnych "śmieci" powinna towarzyszyć każdemu. W najlepszym wypadku temperatura pracy urządzenia spadnie i zwolniona zostanie garść zasobów, pomagająca utrzymać działanie systemu płynniejszym.Wpisz "usługi" w wyszukiwarce obok Menu Start i wyświetl menu usług.Jeżeli korzystasz z komputera w pojedynkę, nie potrzebujesz w systemie tego rodzaju dodatku. Znajdź na liście "kontrola rodzicielska", kliknij nań prawym przyciskiem myszy, wybierz "właściwości", a w zakładce "ogólne" przy "typ uruchomienia" wybierz z listy "wyłączony". Zastosuj zmianę.Korzystasz z Map Bing? Nie? Tak myślałem. Mało kto w dzisiejszych czasach korzysta z czegoś innego niż Mapy Google. Znajdź na liście usług "Menedżer pobranych map", kliknij nań prawym przyciskiem myszy, wybierz "właściwości", a w zakładce "ogólne" przy "typ uruchomienia" wybierz z listy "wyłączony". Zastosuj zmianę.Używasz? Tak myślałem. Znajdź na liście "Faks" i powtórz procedurę prezentowaną w przypadku wcześniejszych usług z tej listy.Jeżeli korzystasz z komputera stacjonarnego, z pewności nie potrzebujesz, aby "usługa klawiatury dotykowej i panelu pisma odręcznego" była włączona. Deaktywuj ją podobnie jak wcześniejsze usługi.Jeśli z niego nie korzystasz, możesz spokojnie znaleźć na liście "usługi pulpitu zdalnego" i je wyłączyć.Nie zmieniasz swojego komputera w hotspot mobilny? Świetnie, wyłącz odpowiedzialną za to usługę - wystarczy znaleźć na liście pozycję "usługa hotspotu mobilnego systemu Windows" i postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi niżej..Większą liczbę usług do wyłączenia poznacie na przykład oglądając poniższy materiał wideo.Wiem, że wiele osób synchronizuje pliki w chmurze za pomocą Microsoft OneDrive. Jeśli tego nie robisz, odinstaluj program. Być może będziesz musiał to robić po każdej większej aktualizacji Windows 11 - narzędzie lubi wracać...Sam usunąłem z Windows 11 zdecydowaną większość preinstalowanych aplikacji. Zerknij na poniższą listę i zastanów się, czy wszystkie poniższe programy są Ci potrzebne. Nie? Wyszukaj je poprzez Windows Search, kliknij każdorazowo na wynik wyszukiwania prawym przyciskiem myszy i wybieraj "odinstaluj".Wszystkie powyższe aplikacje odinstalujesz prostą komendą. Otwórz Windows PowerShell z uprawnieniami administrator - kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz "Terminal Windows (admin)". Następnie wpisz:Aby przywrócić apki, wpisz:Jakie inne usługi i aplikacje usunęliście z Windows 11, aby uczynić system szybszym, lżejszym i mniej zasobożernym?Źródło: mat. własny