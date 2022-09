Microsoft udostępnił aplikację do kalibracji monitorów HDR

Coś dla użytkowników Windows 11.

Windows HDR Calibration

„Ta aplikacja umożliwia kalibrowanie wyświetlacza HDR w celu zoptymalizowania go pod kątem gier HDR (w tym automatyczny format HDR) i innych zawartości HDR na komputerze z systemem Windows 11. Wykonaj serię kroków, aby ustawić minimalny i maksymalny poziom jasności, a także poziom nasycenia kolorów, aby utworzyć nowy profil kolorów, który został stworzony dla Twojego wyświetlacza.”

Posiadasz monitor HDR, a na Twoim komputerze korzystasz z systemu Windows 11 ? Od teraz wyświetlacz monitora możesz skalibrować z użyciem dedykowanej temu aplikacji udostępnionej przezużytkownikom najnowszego systemu operacyjnego firmy. Aplikacja ta nosi nazwęAplikacja Windows HDR Calibration pozwala dokładnie na to, na co pozwala większość programów do kalibracji wyświetlaczy z HDR. Przeprowadzisz w niej testy, które pozwolą Ci poprawić spójność kolorów wyświetlanych przez ekran i dostosujesz nasycenie barw do wybranych wyświetlanych treści., czytamy w opisie aplikacji.