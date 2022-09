5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #305]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Infinite Painter

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-36,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy rozbudowane narzędzie do rysowania, połączenie cyfrowego dziennika z notatnikiem, a także aplikację z przepisami na koktajle. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w strzelance pełnej zombie oraz zwariowanej grze wyścigowej.

Journally

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,09 zł-30,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Rozbudowane narzędzie do rysowania. Oferuje zestaw cyfrowych pędzli, ołówków, długopisów itp. W każdym przypadku możemy dostosowywać dziesiątki parametrów według naszych preferencji. Nie zabrakło również obsługi warstw, narzędzi do klonowania, wypełniania czy kadrowania obrazów.Gotowe projekty możemy eksportować do popularnych formatów graficznych oraz dzielić się nimi ze społecznością związaną z aplikacją.

Drinkable

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / 5.1 i nowsze

Połączenie cyfrowego dziennika i kilku przydatnych narzędzi. Pozwala na wygodne zapisywanie wspomnień i przemyśleń, oznaczanie nastroju, wprowadzanie notatek, prowadzenie budżetu (kontrola wpływów i wydatków) czy tworzenie listy zadań do wykonania.Dla bezpieczeństwa wszystkie informacje są zapisywane tylko na naszym urządzeniu (offline) - możemy również ustawić hasło dostępu. Kopie danych eksportujemy do pliku Excel.

Sniper Zombies 2

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-36,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Łatwa w obsłudze aplikacja z przepisami na koktajle alkoholowe. Możemy swobodnie przeglądać listę popularnych drinków - każdy opatrzony jest zdjęciem, listą składników i przepisem wykonania. Co ważne, jednostki i ilości możemy dostosować do potrzeb. Po zaznaczeniu posiadanych przez nas składników aplikacja wyświetli możliwe do zrobienia koktajle.Dodatkowym atutem jest możliwość dodawania własnych przepisów do listy.

Vertigo Racing

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,59 zł-119,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Dynamiczna strzelanka pełna zombie. Wcielamy się w snajpera i bierzemy udział w setkach misji mających na celu eliminację tytułowych wrogów. Do naszej dyspozycji są dziesiątki broni i amunicji specjalnej. Grać możemy zarówno offline (kampania, codzienne misje specjalne), jak i online (bitwy wieloosobowe w różnorodnych lokalizacjach).Tytuł wyróżnia się płynną rozgrywką i niezbyt skomplikowanym sterowaniem.

Zwariowana gra wyścigowa dla miłośników zabytkowych samochodów. Do naszej dyspozycji jest dziesięć aut i dziesięć tras z różną pogodą i nawierzchnią. Mierzymy się z przeciwnikami lub staramy się pokonać jak najdłuższy dystans. Sterowanie ma w dużej mierze charakter zręcznościowy i polega na umiejętnym operowaniu przyspieszaniem i hamowaniem - w taki sposób, aby nie wypaść z trasy.W miarę postępów ulepszamy nasze pojazdy, możemy je również malować.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!