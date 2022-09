OneStop Radio - warto jeszcze słuchać radia? (recenzja)

Alternatywa dla aplikacji streamingowych.

OneStop Radio – stacje z całego świata w jednej aplikacji

Cena: 0 zł / Android: 6.0 i nowsze

Nie da się ukryć, że serwisy streamingowe zawładnęły rynkiem muzycznym, a Spotify stał się wręcz synonimem aplikacji do słuchania muzyki. Nie oznacza to jednak, że stacje radiowe nie mogą już niczego zaoferować. Odpowiednia aplikacja może tchnąć w nie nowe życie.OneStop Radio jest tego dobrym przykładem. Aplikacja daje nam dostęp do kilkudziesięciu tysięcy stacji radiowych z całego świata. Wszystko ujęte w schludny i nowoczesny interfejs.Stacje możemy przeszukiwać na kilka sposobów: przez tradycyjny pasek wyszukiwania, przeglądając kategorie (kraje, języki, gatunki itp.) lub wyświetlić te, które nadają niedaleko naszej aktualnej lokalizacji. Nie brakuje oczywiście możliwości dodawania do ulubionych. Dodatkowym atutem jest funkcja budzika (pobudka przy dźwiękach ulubionego radia). Aplikacja jest w pełni darmowa.Minusy? Jakość dźwięku nie jest powalająca, ale to właściwie zarzut dla konkretnych stacji, a nie samej aplikacji. Przydałoby się może dodać więcej informacji o programie danej stacji (najbliższe audycje).OneStop Radio to bardzo udana aplikacja. Pozwala swobodnie podróżować po świecie za pomocą radia. Przyda się podczas nauki języków obcych, ale również jako odskocznia od serwisów muzycznych.