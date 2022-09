Ukryte i nieoczywiste funkcje iOS 16. Poznaj je wszystkie

Znasz inne? Podziel się z innymi.



iOS 16 jest już z nami od ponad tygodnia, a ja mam okazję korzystać z niego na swoim iPhone 14 Pro Max 1 TB. Po zainstalowaniu aktualizacji iOS 16.0.1 oraz iOS 16.0.2 wszystko zdaje się działać naprawdę dobrze. Stopniowo oswajam się z iOS po przesiadce ze smartfona z Androidem i wydaje mi się, że jest w nim kilka interesujących nowinek, na które warto zwrócić uwagę. I nie, nie chodzi mi wcale o Dynamiczną Wyspę. To zbyt oczywiste.



1. Usuń bloatware od Apple

Apple jak zdecydowana większość producentów smartfonów lubi zasypywać użytkownika swoimi mniej i bardziej przydatnymi preinstalowanymi aplikacjami. Ja jestem przyzwyczajony do ekosystemy Google, apek Google i w związku z tym postanowiłem pozbyć się zbędnych narzędzi. Jak się okazuje, lista apek, które da się usunąć w iOS 16 wzrosła względem poprzednich wydań systemu. Na mojej liście "do ostrzału" znalazły się między innymi:



Giełda

Podcasty

Znajdź

Skróty

iTunes Store

Watch

Fitness

Notatki

TV

W dowolnym momencie można je przywrócić.



2. Synchronizuj rozszerzenia w Safari jak w Chrome

Użytkownicy smartfonów z iOS przywykli już zapewne do tego, że niektóre funkcje w sofcie Apple dedykują nierzadko lata po tym, jak pojawią się na Androidzie. W Google Chrome synchronizowanie rozszerzeń pomiędzy urządzeniami działa od dawna. Teraz pojawiło się również w Safari, a przynajmniej w przypadku wybranych narzędzi. Jeśli zainstalowałeś garść rozszerzeń na swoim Macu, możesz wygodnie zsynchronizować je ze smartfonem iPhone w taki sposób, aby błyskawicznie na nim zagościły.



3. Konwertuj waluty z poziomu aparatu

Genialne, naprawdę! Po co każdorazowo przeliczać ceny przebywając za granicą, skoro można wykorzystać doskonałą nowość z iOS 16?! Konwersja walut za pomocą aparatu jest genialna. Wystarczy włączyć apkę aparatu, skierować aparat na cenę, kliknąć przycisk skanowania w prawym dolnym rogu ekranu i wybrać opcję konwersji na złotówki. Takie to proste.



