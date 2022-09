Aktualizacja Windows 11 22H2 (KB5016695) rujnuje wydajność. Gracze wściekli

Zobacz, jak temu zaradzić.

20 września firma Microsoft udostępniła długo wyczekiwaną aktualizację Windows 11 o numerze), którą znaliśmy wcześniej także pod nieoficjalną nazwą. Spora aktualizacja funkcji wnosi całą masę nowości, które opisała dla Was Ania . Niestety, jak można się było domyślać, nowy zestaw poprawek to również problemy i to wcale nie takie małe. Pewien odsetek użytkowników kart graficznych NVIDIA GeForce donosi, że Windows 11 22H2 przyniósł gigantyczne spadki płynności animacji wyświetlanej w grach.Narzekania na najnowszą aktualizację Windows 11 dobiegają przede wszystkim z serwisu Reddit, gdzie zwyczajowo internauci dzielą się wrażeniami związanymi z kolejnymi systemowymi patchami. W przypadku 22H2 sytuacja wygląda tragicznie. Użytkownicy Windows 11, którzy zainstalowali już udostępnianą falami łatkę 22H2 twierdzą, że w wyniku jakiegoś błędu zużycie procesora w grach spadło w skrajnych przypadkach z 80 do zaledwie 5 procent, co wpływa oczywiście na płynność wyświetlanego obrazu.- pisze jeden z poszkodowanych.- żali się inny internauta.Takich komentarzy jak powyższe jest znacznie więcej. Sprawę bada już firma NVIDIA, która potwierdziła świadomość występowania usterek. Stanowisko Microsoftu w tej sprawie nie zostało jeszcze ujawnione. Nie wiemy czy zawinił gigant z Redmond, czy kłopoty wywołały sterowniki dla kart graficznych NVIDIA . Jeżeli zainstalowałeś już Windows 11 22H2 i wydajność w grach odczuwalnie spadła, jedynym na ten moment sensownym rozwiązaniem jest odinstalowanie felernej aktualizacji.Jeśli jesteś graczem, wstrzymaj się z aktualizowaniem systemu Windows 11 do czasu rozwikłania buga.Najprostszym sposobem jest skorzystanie z Windows PowerShell. W tym celu:Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start.Wybierz Program Windows PowerShell (administrator)Wpisz:I już.Alternatywnie możesz odinstalować aktualizację klasycznym sposobem:Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz "Ustawienia".Wybierz "Aktualizacja i zabezpieczenia", a następnie "Windows Update".Kliknij na "Wyświetl historię aktualizacji", a później "Odinstaluj aktualizacje".Z listy wybierz KB5016695 i kliknij przycisk "Odinstaluj".Źródło: Reddit