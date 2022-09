Rosja rozpoczęła sprzedaż narodowego systemu operacyjnego Red OS

Rosjanie muszą sobie jakoś radzić.



Rosja musi się nauczyć żyć bez wielu produktów dostarczanych z krajów Zachodu. To efekt sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, w związku z agresją wojskową tego państwa w Ukrainie, zapoczątkowaną 24 lutego 2022 roku. Z Rosji wycofała się cała masa firm, a w kraju tym nie są już oficjalnie sprzedawane urządzenia i usługi podmiotów takich jak Apple, Samsung, Intel, NVIDIA i AMD. Rosyjscy politycy przekonują, że kraj osiągnie samowystarczalność, ale praktyka dowodzi, że różnie z tym bywa. Pokazują to chociażby przykłady problemów z produkcją samochodów



Red OS - system operacyjny rodem z Rosji

Red OS to rosyjski system operacyjny, który swoją nazwą przypomina







Red OS był po raz pierwszy prezentowany w trakcie wydarzenia w 2021 roku. To tak naprawdę rosyjska odmiana Linuxa, dystrybuowana z określonym pakietem aplikacji, zmodyfikowanymi ikonami i kilkoma dodatkami.



Rosja musi się nauczyć żyć bez wielu produktów dostarczanych z krajów Zachodu. To efekt sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, w związku z agresją wojskową tego państwa w Ukrainie, zapoczątkowaną 24 lutego 2022 roku. Z Rosji wycofała się cała masa firm, a w kraju tym nie są już oficjalnie sprzedawane urządzenia i usługi podmiotów takich jak Apple, Samsung, Intel, NVIDIA i AMD. Rosyjscy politycy przekonują, że kraj osiągnie samowystarczalność, ale praktyka dowodzi, że różnie z tym bywa. Pokazują to chociażby przykłady problemów z produkcją samochodów ŁADA oraz KamAZ , ale też mocno przeciętne urządzenia pokroju oferowanych przez rosyjskie firmy smartfonów laptopów . Teraz Rosja zaczęła sprzedawać narodowy system operacyjny Red OS.Red OS to rosyjski system operacyjny, który swoją nazwą przypomina Red Star OS , stworzony na potrzeby Korei Północnej. Jak donoszą lokalne media, Red OS z początkiem września tego roku trafił do pierwszych sklepów i ma on za zadanie zastąpić Windows od Microsoftu. Red OS dostępny jest w sieciach sklepów M.Video, Citylink oraz Eldorado w cenie 3500 rubli (ok. 282 złote) za licencję domową oraz 9500 rubli (ok. 766 złotych) dla serwerów.Red OS był po raz pierwszy prezentowany w trakcie wydarzenia w 2021 roku. To tak naprawdę rosyjska odmiana Linuxa, dystrybuowana z określonym pakietem aplikacji, zmodyfikowanymi ikonami i kilkoma dodatkami.