Apple zmieni ikonkę baterii w iOS 16. No... brawo

Ilość narzekań przekroczyła granicę bólu.



Apple oficjalnie udostępniło oprogramowanie iOS 16.1 w drugiej wersji beta. Wygląda na to, że firmie zaczęło odbijać się narzekaniami użytkowników związanymi z ikoną baterii oraz informacjami dotyczącymi szczegółów ładowania urządzenia.



iOS 16.1 zmienia bowiem sposób, w jaki Apple będzie prezentowało wspomniane informacje. I dobrze.



iOS 16.1 zmieni ikonę baterii w iPhone’ach



iOS 16.1 wprowadzi przeprojektowaną ikonę baterii do kompatybilnych iPhone’ów. Obecnie da się jedynie podejrzeć procent baterii, a samo jej “napełnienie” pozostaje na maksymalnym poziomie - co może faktycznie wprowadzać w błąd. Na chwilę po premierze iOS 16 doszło do absurdu - tylko niektóre iPhone’y były w stanie wyświetlić procent baterii (nie mógł tego na przykład iPhone 11). Do Apple najwyraźniej dotarły narzekania i marudzenie użytkowników. Nie ma co się dziwić. Sama sytuacja jest nieco dziwna.