Firefox 105 wydany. Jest kilka istotnych zmian

Co Mozilla ulepszyła?

Poprawa wydajności i nie tylko

Firefox 105 – jak zaktualizować?

wydała właśnie najnowszą wersję swojej internetowej przeglądarki –– na wszystkich wspieranych platformach., bo tak brzmi jej nazwa, wprowadza co nieco użytecznych nowości i zmian. Przekonaj się, o jakich zmianach mowa.Po pierwsze, Firefox 105 uprzyjemnia drukowanie. Od teraz w przeglądarce do druku można wybrać bowiem także bieżącą stronę. Po drugie, w przypadku systemuprzeglądarka obsługuje już gesty płytki dotykowej, a dokładniej mówiąc gest przesunięcia dwóch palców w prawo lub w lewo w celu odpowiednio cofnięcia się do poprzedniej strony lub powrotu do kolejnej.Istotny jest też fakt, że zarówno na komputerach z Windowsem, jak i Linuxem, Firefox powinien działać teraz stabilniej. To za sprawą zmian w kwestii obsługi pamięci urządzenia, zwłaszcza gdy dostępnej pamięci jest niewiele.Na urządzeniach z systemem Android interfejs przeglądarki Firefox wykorzystuje już domyślną czcionkę systemu. Z kolei na urządzeniach zdokonano ulepszeń w zakresie wydajności i układu strony domowej.Każda z wersji przeglądarki Firefox otrzymała także oczywiście liczne poprawki błędów. Pełną listę zmian dla wydania desktopowego znajdziesz w tym miejscu , na urządzenia z Androidem tu , a na urządzenia z iOS tutaj Na urządzeniu mobilnym aktualizacji przeglądarki Firefox dokonasz za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, z którego ją pobrałeś – na przykład. Na komputerze aktualizację przeprowadzisz z kolei, jeśli otworzysz przeglądarkę, przejdziesz do jej, a w nich do sekcji. Wówczas Firefox automatycznie rozpocznie sprawdzanie dostępności aktualizacji i samodzielnie ją pobierze, kiedy będzie dostępna. Gdy aktualizacja będzie gotowa do instalacji, kliknij na przycisk, by zaktualizować program Firefox.