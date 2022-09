Windows 11 – aktualizacja 2022 (22H2) już dostępna. Co nowego i jak pobrać?

Doczekaliśmy się.

Funkcja Snap Layout w Windows 11 2022. | Źródło: Microsoft

Opcje personalizacji menu Start w Windows 11 2022. | Źródło: Microsoft

Windows 11 2022 – funkcja Smart App Control. | Źródło: Microsoft

Karty w eksploratorze plików pojawią się w Windows 11 dopiero w październiku. | Źródło: Microsoft

Windows 11 2022 – jak zainstalować aktualizację?

Windows 11 z aktualizacją 2022 gotową do pobrania i instalacji. | Źródło: Microsoft

Windows 10 – komunikat o możliwości darmowej instalacji Windows 11 2022. | Źródło: Microsoft

Windows 11 2022 w końcu pozwala zmieniać układi tworzyć w nim foldery aplikacji. Menuumożliwiło natomiast zarządzanie urządzeniamibez konieczności przechodzenia do Ustawień Bluetooth.Nowa aktualizacja wprowadziła również zmiany związane z bezpieczeństwem. Nowością jest, czylil – funkcja odpowiadająca za blokowanie potencjalnie niebezpiecznych aplikacji. Co jednak istotne, aby jej używać należy dokonać czystej instalacji systemu.Także gracze zyskują na aktualizacji systemu Windows 11 do nowej wersji. W Windows 11 2022 funkcjeorazdziałają już bowiem nawet w grach uruchomionych w oknie.Niestety, niektóre zmiany, których spodziewaliśmy się w aktualizacji 2022, zadebiutują nieco później, bo w październiku. Mowa na przykład o kartach w eksploratorze plików, ulepszeniach planowanych dla aplikacji Zdjęcia czy sposobie na przepełniony Pasek zadań – zakładce skrywającej na Pasku zadań wszystkie nadliczbowe aplikacje.Więcej na temat nowości wprowadzonych w Windows 11 2022 dowiesz się, przechodząc na blog Microsoftu Windows 11 2022 ma być udostępniany kolejnym użytkownikom stopniowo. Oznacza to, że nie wszyscy mogą zainstalować nową aktualizację już dzisiaj. Gdy Twoje urządzenie będzie gotowe do przyjęcia aktualizacji, informację o tym ujrzysz w. Warto też jednak sprawdzić dostępność aktualizacji, przechodząc do Windows Update i klikając w baner zJeżeli aktualizacja 2022 jest dostępna dla Twojego komputera, kliknij w Windows Update w przycisk z napisem. Instalacja będzie wymagała restartu komputera.Co istotne, jeśli korzystasz z komputera zi chcesz zaktualizować system do Windows 11, być może będziesz mógł dokonać aktualizacji bezpośrednio do Windows 11 2022, rzecz jasna za darmo. Jeśli Twoje urządzenie jest z tą aktualizacją kompatybilne, usługa Windows Update Cię o tym poinformuje.To jak, zamierzasz zainstalować Windows 11 2022? Co sądzisz o zmianach wprowadzonych w aktualizacji?Źródło: oprac. własne, fot. tyt. Microsoft