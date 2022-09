Debiutuje EuroLinux Desktop. System, który polubią użytkownicy Windowsa

EuroLinux Desktop - znany wygląd, intuicyjne środowisko graficzne

Na rynku zadebiutował EuroLinux Desktop - system operacyjny, który łączy w sobie wygląd i funkcjonalność systemów Windows i macOS z cechami serwerowych dystrybucji Linux.Oprogramowanie, stworzone w oparciu o kod źródłowy systemu Red Hat Enterprise Linux 9, zawiera szereg zmian w interfejsie użytkownika, wprowadzonych przez polską firmę EuroLinux. System został stworzony z myślą o zastosowaniu w pracy biurowej, w instytucjach publicznych, firmach, placówkach edukacyjnych oraz przez użytkowników prywatnych. Co ważne, objęty jest 10-letnim wsparciem technicznym producenta. Za projektem stoi polska firma EuroLinux.Jak informuje producent, EuroLinux Desktop to rozwiązanie przeznaczone dla osób i organizacji, które na co dzień korzystają z Windows lub macOS i poszukują stabilnego systemu objętego wieloletnim wsparciem technicznym, wyglądem przypominającego rozwiązania firm Microsoft i Apple.Nowy system jest odpowiedzią na zapotrzebowanie administracji publicznej, sektora finansowego, placówek oświatowych oraz prywatnych użytkowników. EuroLinux Desktop powstał na bazie kodu źródłowego Red Hat Enterprise Linux 9, systemu powszechnie używanego w najbardziej wymagających środowiskach (banki, giełdy, przemysł). Zawiera jednak dodatkowe funkcjonalności, rozszerzenia i udogodnienia.Zmiany dokonane w EuroLinux Desktop dotyczą przede wszystkim jego wyglądu i użyteczności. Wszystko po to, by zachować serwerową stabilność oraz bezpieczeństwo systemów RHEL, EuroLinux, CentOS i jednocześnie ułatwić jego używanie osobom przyzwyczajonym do obsługi Windows czy macOS. Dodatkowo w EuroLinux Desktop uzupełnione zostały braki w polskich tłumaczeniach rozszerzeń oraz GNOME-a. Dzięki temu polska wersja systemu jest spójna i kompletna.