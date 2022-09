Rządowa alternatywa dla Teams nie powstanie. Miliony złotych na straty

Kancelaria Premiera postanowiła.

SZPoN nie powstanie

Z końcem stycznia 2021 roku gruchnęła wiadomość, że rząd Polski chce stworzyć narodową alternatywę dla platform internetowych Zoom i Microsoft Teams. Polski System Zdalnej Nauki i Pracy , w skrócie:był wtedy prezentowany przez ministra Marka Zagórskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatę Jarosińską. Teraz wiemy już, że projekt zamkniętoWedług deklaracji rządzących, SZPoN miał powstać do września 2021 roku. Cała Polska zapomniała o tej obietnicy, podobnie z resztą jak o przymusowej nauce i pracy zdalnej, których konieczność wynikała z pandemii. System Zdalnej Nauki i Pracy powstawał rzekomo od czasów przedpandemicznych, od 2019 roku, jednak właśnie dowiedzieliśmy się, że projektSZPoN miał składać się z dwóch modułów - do zdalnej pracy i edukacji. Oba miały być wykorzystywane zarówno przez urzędników, jak i obywateli. Pierwszy moduł miał łączyć zdalną pracę i wirtualny urząd. Drugi, do nauki, publikowanie i odbywanie kursów skierowanych do poszczególnych grup pracowników urzędów.