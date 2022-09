Masz iPhone? Ten trik na iOS pozwoli Ci robić lepsze zrzuty ekranu

Mało kto o nim wie.

Jak zrobić i edytować zrzut ekranu na iOS 16?

Producenci oprogramowania bardzo często zawierają w nim tak wiele funkcji, że odkrycie ich wszystkich zajmuje nie tyle godziny i dni, co tygodnie, miesiące lub nawet lata. Nie zawsze są to opcje głęboko ukryte w sofcie. Czasem są one dosłownie na wyciągnięcie ręki, ale ich uruchomienie jest na tyle zagmatwane, że trafiamy na nie zupełnym przypadkiem. Taką właśnie funkcją są moim zdaniem zaawansowane możliwości związane z przechwytywaniem zrzutów ekranu na iOS 16 . Funkcja pojawiła się wcześniej już na iOS 15.Od dnia sklepowej premiery korzystam ze smartfona iPhone 14 Pro Max . Rozumiem się z nim coraz lepiej, ale każdego dnia odkrywam coraz to nowe drobiazgi poprawiające mi humor. Jeden z nich wprowadzono jak się okazuje jeszcze w iOS 15, ale dopiero teraz nauczyłem się robić z niego użytek. Mam na myślidotyczący robienia zrzutów ekranu.wykonuje się tak jak na wcześniejszych wersjach systemu. Na smartfonie iPhone przytrzymujesz przycisk blokady ekranu i zwiększania głośności i voila! Zrzut ekranu zrobiony. Aby go edytować, wystarczy nańGdy zrzut ekranu jest już przechwycony, użytkownik może otworzyć przybornik, pomagający go edytować. Do tej pory, gdy chciałem coś zaznaczyć na printscreenie,. Nie wiedziałem jednak, że by nadać bazgrołom sensowny kształt, należy po zakończeniu kryklania przytrzymać jeszcze przez chwilkę palec na ekranie. Dzięki temu koślawe kółka zamieniają się w idealne koła, a strzałki nareszcie wyglądają jak strzałki. Obrazuje to doskonale poniższy TikTok Narzędzie do zrzutów ekranu w iOS pozwala robić zrzuty ekranu całej strony w Safari i zapisywać je do PDF, umożliwia nawet uwypuklenie określonej części screenshota poprzez użycie specjalnej lupy z przybornika.