Grzybobranie ze smartfonem. Te aplikacje musisz mieć

Trwa sezon grzybowy. To oznacza, że lasy w całej Polsce są obecnie przeczesywane przez całą rzeszę grzybiarzy. Wielu z nich bierze ze sobą do lasu tylko to, co najważniejsze – koszyk, telefon, nożyk i może kurtkę. Niektórzy, dla uzupełnienia wiedzy posiadanej w głowie, zabierają też ze sobą mały atlas grzybów. Tymczasem, teraz, na przykład. Ba, na smartfonie można zainstalować. Oto kilka z nich.Zanim skorzystasz z którejkolwiek spośród wymienionych aplikacji pamiętaj,. Przed spożyciem upewnij się w innych źródłach, albowiem. Najlepiej w ogóle nie zbieraj i nie rozważaj spożycia grzybów, których rozpoznania nie jesteś pewien., w której dyżury pełnią grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów z odpowiednimi uprawnieniami, a którzy ocenią, czy grzyby są jadane, niejadalne, czy też trujące. Więcej nie przedłużając, zapraszam do lektury!Aplikacjazawiera atlas grzybów, w którym znajdziesz szczegółowe opisy i wysokiej jakości zdjęcia ponad 200 najczęściej występujących gatunków grzybów. Znajdziesz w niej również klucz, który ułatwi Ci prawidłowe oznaczenie gatunku odnalezionego grzyba na postawie jego widocznych cech. Ba, posiada ona eksperymentalną funkcję optycznego rozpoznawania grzybów za pomocą sieci neuronowej, a nawet bazę przepisów kulinarnych wykorzystujących grzyby. Aplikacja jest dostępna za darmo i w języku polskim. Jej sporą wadą jest to, że za możliwość ujrzenia dodatkowych zdjęć grzybów należy już zapłacić, choć na szczęście bardzo mało.Polskiplatformyto chyba najbardziej rozbudowany atlas grzybów dostępny w formie aplikacji mobilnej. Znajdziesz w nim aż 400 pozycji, czyli informacje na temat 400 różnych gatunków grzybów. Oczywiście, jego zawartość można filtrować zgodnie z własnymi preferencjami. Każda strona w atlasie to szczegółowy opis gatunku grzyba, mnóstwo zdjęć, lista gatunków podobnych wraz z ich zdjęciami i nie tylko. Aplikacja pozwala też zaznaczać na mapie nasze leśne miejscówki. Atlas grzybów jest w pełni darmowy, ale zawiera reklamy.Jasne, sztucznej inteligencji trudno ufać, ale czasem warto się pobawić wykorzystującymi ją rozwiązaniami z czystej ciekawości. Jednym z takich rozwiązań jest aplikacja, która wykorzystuje model uczenia maszynowego, by rozpoznawać grzyby widoczne na zdjęciach. Wystarczy zrobić z jej pomocą zdjęcie znalezionego grzyba lub wgrać zdjęcie z galerii, a ta podejmie się próby identyfikacji. Jak informują deweloperzy, aplikacja obecnie rozpoznaje grzyby z ponad 80-procentową dokładnością. Z wielu funkcji ShroomID można korzystać bezpłatnie. Aplikacja posiada polską wersję językową, jednakże nie jest ona dopracowana w stu procentach.to kolejna aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję, by identyfikować fotografowane grzyby. Podobno jest ona w stanie rozpoznać aż 530 różnych gatunków, z naciskiem na grzyby jadalne i ich odpowiedniki, a dokonane przez nią identyfikacje są potem zapisywane, dzięki czemu w przyszłości możemy do nich wrócić. Aby korzystać z możliwości aplikacji za darmo, raz na jakiś czas musimy obejrzeć reklamę, ale jest to warte poświęconego czasu, zwłaszcza że Mushroomizer został całkiem nieźle przetłumaczony na język polski.Każdy grzybiarz ma w lasach jakieś swoje miejscówki. Po latach wracanie do tych miejscówek staje się jednak coraz trudniejsze – z prostego powodu. Otóż, natura nie stoi w miejscu – jedne drzewa rosną, inne są łamane, a jeszcze inne dopiero co wyrastają. Innymi słowy, las się nieustannie zmienia. Na szczęście, z pomocą przychodzi technologia. Aplikacja Nawigator Grzybiarza Lite pozwala zapisywać leśne miejscówki na mapie, wraz z ich zdjęciami, opisami i współrzędnymi, a nawet mapować prowadzące do nich ścieżki. Ułatwia też ona wracanie do nich, dzięki funkcji nawigowania. Nawigator Grzybiarza Lite jest dostępny za darmo i w języku polskim. Co istotne, obsługuje też komunikaty głosowe.Źródło: oprac. własne, fot. tyt. Canva