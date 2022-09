Wrześniowa aktualizacja Windows 10 sprawia problemy

Co miesiąc to samo.

Windows 10 KB5017308 - problemy

"Odkąd aktualizacja została pobrana, komputer zawiesza się po wymaganym ponownym uruchomieniu po instalacji. Wyłączyłem aktualizacje, dopóki nie zostanie udostępniona poprawka. Próbowałem pobrać aktualizację i zainstalować ją ręcznie, ale działo się to samo"

Jak odinstalować aktualizację Windows 10?

Od udostępnienia przez Microsoft wrześniowych aktualizacji systemów Windows 10 i Windows 11 minął niecały tydzień. Łatki wydane zwyczajowo w drugi wtorek miesiąca zgodnie z tradycją oprócz poprawek błędów przyniosły również kłopoty niektórym użytkownikom. W tym miesiącu bardziej problematyczną okazała się aktualizacja Windows 10 KB5017308, na którą narzekania widać w Centrum Opinii oraz na Reddicie.Od jakiegoś czasu korzystam głównie z systemu Windows 11 , przez co mniej skupiam się na usterkach związanych z Windows 10. Zauważyłem jednak, że łatka KB5017308 dla Windows 10 wywołała nieco zamieszania. Oprócz usprawnień w zakresie bezpieczeństwa na pewnej grupie urządzeń doprowadziła do usterek dotyczących przeglądarki Microsoft Edge. To nie wszystko.Problemy z KB5017308 zaczynają się już na etapie instalacji. Bug znany chyba każdemu wieloletniemu użytkownikowi systemów Windows nie pozwala zainstalować najnowszej aktualizacji. W zależności od komputera pojawiają się kody błędów 0x800f081f, 0x8000ffff, 0x8007007e lub 0x80073701. W najlepszym przypadku patch po prostu się nie instaluje. W najgorszym, komputer wpada w tzw. reboot loop, kiedy to komputer nonstop restartuje się, nie będąc w stanie poprawnie zainstalować łatki.- pisze jeden z internautów.Internauci z Reddita donoszą też o błędach dotyczących polityki plików GPO. Zgodnie z tymi rewelacjami, gdy użytkownicy kopiują plik do dokumentów publicznych i tworzą jego kopię lub skrót na pulpicie, ikony nie są migrowane, a skrót używa pustej ikony domyślnej. Niektóre skróty mają rozmiar 0 bajtów i prowadzą donikąd.Na problemy jest na szczęście skuteczne rozwiązanie.Jeśli KB5017308 lub jakakolwiek inna poprawka będzie sprawiała problemy, oto co musisz zrobić, aby ją odinstalować.Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz "Ustawienia".Wybierz "Aktualizacja i zabezpieczenia", a następnie "Windows Update".Kliknij na "Wyświetl historię aktualizacji", a później "Odinstaluj aktualizacje".Z listy wybierz KB5017308 i kliknij przycisk "Odinstaluj".Źródło: Centrum Opinii, Reddit