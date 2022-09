Android Auto z nowym, lubianym komunikatorem

Discord nareszcie na Android Auto.

Discord na Android Auto

Wciąż nie możemy się doczekać aktualizacji Android Auto, która miała wprowadzić diametralną zmianę wyglądu interfejsu, pozwalającą aplikacji dostosować się do ekranu o w zasadzie dowolnym kształcie. Nawet Android Auto 8.0 nie wprowadziło adaptacyjnego interfejsu z trybem dzielonego ekranu, zamiast tego oferując garść drobniejszych nowinek. Teraz na użytkowników AA czeka inna nowość. Przypadnie do gustu korzystającym z Discorda.Discord na Android Auto różni się nieco od aplikacji, którą znacie z komputerów osobistych. Popularny komunikator w wydaniu samochodowym pozwala odczytywać w wygodny sposób wszystkie wiadomości, jakie nadesłano w trakcie przejazdu. Tapnięcie na wiadomość pozwala odczytać ją na głos przez wirtualnego asystenta.Co ważne, Discord na AA daje możliwość odpowiadania na komunikaty za pośrednictwem Asystenta Google. Jeżeli korzystasz z Wiadomości Google na Android Auto, zauważyłeś już zapewne, że Discord działa na podobnej zasadzie.Aby korzystać z Discord na Android Auto powinieneś zaktualizować komunikator do najnowszego wydania o numerze 144.13. Pobierzesz go za pomocą poniższego odnośników lub bezpośrednio z poziomu swojego urządzenia mobilnego.Niestety, Discord uruchomiony na systemie multimedialnym w samochodzie nie pozwala na rozmowy głosowe. Szkoda.Źródło: 9to5google