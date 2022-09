Koniec z Okej Google w Asystencie Google. Nowa aktualizacja zaskakuje

A to ci niespodzianka.

Google rezygnuje z Hey Google w niektórych sytuacjach

Komendy "Hey Google" i "Okej Google" stały się symbolem wirtualnego asystenta rozwijanego przez firmę z Mountain View tak samo, jak wywołanie "Hey Siri" stanowi jeden ze znaków rozpoznawczych oprogramowania Apple. Najnowsze doniesienia sugerują, że Google chce pozbyć się kultowej komendy na rzecz zwiększonej wygody użytkowania Asystenta Google. To nie plotka, a informacja bazująca na jednej z najnowszych aktualizacji aplikacji przeznaczonej dla urządzenia Google Nest Hub Max.Przyznajcie sami, każdorazowe korzystanie z komendy "Okej Google" jest stratą czasu. Nie wypowiada się jej jednak bez przyczyny. Idea stojąca za tym rozwiązaniem miała po prostu ograniczać liczbę przypadkowych wywołań Asystenta. Przedstawiciele internetowego giganta uznali, że w przypadku wybranych poleceń nie będzie trzeba już wymawiać na głos "Hey Google" przed ich wydaniem.Początkowo jedynie na urządzeniu Google Nest Hub Max pojawią się tzw. "szybkie frazy", które to użytkownik sam będzie mógł określić. Będą to polecenia, przed którymi nie trzeba będzie już wygłaszać wzmiankowanych wyżej słów. Dla przykładu, wystarczyło będzie powiedzieć na głos "wyłącz światła w kuchni" lub "jaka będzie dziś pogoda", a Asystent Google drzemiący w smart sprzętach Google zareaguje w odpowiedni sposób. Wygodne? Jasne! Zwłaszcza dla osób mieszkających w pojedynkę lub w przypadku oczywistych komend, na które nie zareaguje inny domownik.