Google Chrome pozwoli biometrycznie zablokować karty Incognito

Przeglądarka z nową ekspermentalną flagą.

Blokada trybu Incognito – jak włączyć?

Trybnie zapewnia stuprocentowej prywatności. O ile nie zapisuje on historii przeglądania, ani ciasteczek, tak nie zapobiega przed śledzeniem Cię chociażby przez dostawcę sieci. Niemniej, już wkrótce stanie się on jeszcze lepszy w ukrywaniu Twojej aktywności przed innymi.W stabilnej wersji Google Chrome na urządzeniach mobilnych pojawiła się nowa eksperymentalna flaga, która umożliwia biometryczne zabezpieczenie kart Incognito w przeglądarce. Oznacza to, że jeśli zapomnisz tych kart zamknąć, a ktoś inny niż Ty skorzysta z Twojego telefonu, nie będzie mógł zobaczyć ich zawartości.Aby włączyć nową funkcję, należy wpisać w omniboksie (pasku adresowym) Chrome na smartfonie z Androidem lub iOS frazę. Następnie wśród eksperymentalnych flag trzeba znaleźć tę o nazwie), zmienić jej ustawienie z domyślnego () na włączone () i zrestartować przeglądarkę.Po ponownym uruchomieniu Chrome i otworzeniu karty Incognito ujrzysz na ekranie opcję włączenia blokady Incognito. Jeśli ją włączysz, za każdym razem gdy wrócisz do Chrome, w którym były otwarte karty Incognito, będziesz musiał odblokować je, ponownie korzystając z czytnika linii papilarnych czy funkcji rozpoznawania twarzy. Niemniej, będziesz mógł też zamknąć je bez konieczności ich odblokowywania.