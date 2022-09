Ta aplikacja ożywia ikony na pulpicie i zmusza ich do walki między sobą

Brzmi dosyć kuriozalnie.

The Icon Battles to aplikacja Windows, która ożywia ikony pulpitu i bez końca walczą ze sobą.





Wczoraj miała premiera dosyć specyficznej aplikacji – mowa tu o The Icon Battles, która pojawiła się właśnie na platformie Steam. Jej uruchomienie powoduje ożywienie ikon pulpitu i zainicjowanie niekończącej się walki ze sobą. Jedną z ciekawych opcji programu jest możliwość ustawienia go jako wygaszacz ekranu – ten włączy się automatycznie, gdy komputer jest nieużywany.Kreatywność użytkowników nie zna granic i zostało to udowodnione mnóstwo razy. Dosyć często na rynku pojawią się projekty nie tyle ambitne, co intrygujące i zadziwiające w swej prostocie. Niektóre z takich przedsięwzięć są po prostu… specyficzne i to wystarczy, by podbić serca społeczności oraz zdobyć nieco uwagi medialnego świata. Dokładnie taka sytuacja ma właśnie miejsce. O co dokładnie chodzi?Yenot Software umieściło właśnie na platformie Steam aplikację, która ma szanse zainteresować osoby nienawidzące nudnych pulpitów. Mowa o The Icon Battles i raczej nic lepiej nie przedstawi założeń tego programu, co oficjalny opis. Brzmi on następująco (oryginalna konstrukcja gramatyczna):Użytkownicy mogą liczyć dokładnie na to, co ogłasza powyższe zdanie. Twórcy zapowiadająoraz – co niezwykle ważne – styl dopasowany do wyglądu pulpitu Windows. Poza tym produkcja jest wzbogacona o dosyć interesującą mechanikę, która nieco uatrakcyjnia bitwy ikon.Jeśli dana ikona zostanie zbyt zraniona, to może przestać walczyć na kilka minut. Nie trzeba jednak wykonywać wtedy żadnej akcji – po jakimś czasie ponownie wróci na plac bitwy. Nie da się jednak ukryć, że jedną z najważniejszych funkcji aplikacji jesti przypuszczam, iż to właśnie w ten sposób będzie wykorzystywana przez większość osób.