5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #304]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Castro

CCena: 0 zł / Android: 5.1 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy narzędzie do monitorowania informacji o smartfonie, lekki czytnik PDF, a także ciekawą aplikację do tworzenia własnych kursów interaktywnych. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z tajemniczą grą akcji oraz minimalistycznym tytułem z zagadkami logicznymi.

MJ PDF Reader

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Narzędzie do monitorowania informacji o smartfonie. Prezentuje dane na temat poszczególnych podzespołów (pamięć, procesor, temperatura itp.) oraz systemu operacyjnego (wersja, certyfikaty bezpieczeństwa itd.). Możemy wyszukiwać konkretne informacje za pomocą wyszukiwarki lub skorzystać z pulpitu wyświetlającego najważniejsze dane w czasie rzeczywistym.Dodatkowym atutem są narzędzia do testowania ekranu dotykowego czy mierzenia głośności otoczenia.

Skilldock

Cena: 0 zł / Android: 6.0 i nowsze

Lekki czytnik plików w formacie PDF rozwijany na zasadach open source. Wyróżnia się płynną obsługą i minimalistycznym interfejsem. Obsługuje zarówno pliki przechowywane na urządzeniu, jak i dokumenty otwierane online. Aplikacja zapamiętuje ostatnio przeglądaną stronę dokumentu, pozwala na przeszukiwanie tekstu i oferuje opcję ciągłego podświetlania ekranu.Dodatkowym atutem jest możliwość zmiany motywu na ciemny (łącznie z treścią pliku PDF).

Dungeons of Dreadrock

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 10,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Ciekawa aplikacja do tworzenia własnych kursów interaktywnych. Pozwala zbudować kurs z kilku podstawowych elementów: lekcji, sekcji, pytań. Wypełniamy treścią (tekstową lub multimedialną) poszczególne segmenty, układamy je w odpowiedniej kolejności itd. Gotowy kurs możemy wyeksportować do pliku i podzielić się z innymi.Możliwości aplikacji możemy lepiej poznać po pobraniu przykładowego kursu podstaw programowania w Pythonie.

quadline

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Fabularna gra akcji. Łączy w sobie elementy zręcznościowe i logiczne, a mechanika ma wiele cech turowości. Kierujemy postacią dzielnej dziewczynki, która w poszukiwaniu brata przemierza tajemnicze lochy. Po drodze walczy z przeciwnikami, unika pułapek i rozwiązuje zagadki (otwieranie przejść, zapadnie itp.).Oprawa graficzna i dźwiękowa stoi na wysokim poziomie. Za jednorazową płatność możemy wyłączyć reklamy.

Minimalistyczny tytuł dla miłośników zagadek logicznych. Do naszej dyspozycji jest ponad 120 poziomów o zróżnicowanej trudności. Mechanika gry opiera się na obracaniu, przesuwaniu a nawet teleportowaniu poszczególnych linii - wszystko w taki sposób, aby umieścić je we wskazanych miejscach.Gra ma niespieszny charakter - zadania rozwiązujemy bez presji czasu czy ograniczeń związanych z liczbą ruchów do wykonania.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!