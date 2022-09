Horizon Chase - ściganie jak za dawnych lat (recenzja gry)

Czy retro wyścigi mają sens w 2022 roku?

Horizon Chase – wyścigi w stylu retro

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 1,79 zł-35,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Rozwój technologii i coraz wydajniejsze smartfony wcale nie oznacza, że będziemy sięgać jedynie po rozbudowane gry pełne wizualnych fajerwerków. Ostatnimi czasy popularnością cieszą się tytuły w stylu retro, nawiązujące do klasycznych gier z lat 80 i 90.Horizon Chase tylko to potwierdza. Mamy tu do czynienia z grą wyścigową nawiązująca do produkcji sprzed kilku dekad. Bierzemy udział w wyścigach w różnorodnych lokalizacjach, odblokowujemy kolejne samochody i pniemy się w górę w rankingach.Gra ma typowo zręcznościowy charakter. Nie jest to zarzut - osoby szukające realizmu w prowadzeniu i zachowaniu samochodu muszą skierować się w stronę tytułów symulacyjnych. Nieskomplikowane sterowanie sprawia, że całą uwagę możemy skupiać na wyprzedzaniu i chłonięciu atmosfery prostych wyścigów. Nie oznacza to oczywiście, że wystarczy wciskać gaz i bez trudu wygramy każdy wyścig - poziom trudności jest przyjemnie wyważony.Oprawa graficzna jest starannie wykonana i cieszy oko. Dźwiękowo produkcja również nie ma słabych punktów. Grać możemy za darmo, mikropłatności nieco rozszerzają dostępne samochody czy dostępne wyzwania.Minusy? Właściwie jedyne, do czego można się przyczepić, to zbyt mało dostępnych pojazdów i trybów gry.Horizon Chase to świetnie wykonana gra wyścigowa dla każdego. Młodsi gracze odkryją, że dobra zabawa nie wymaga gigabajtów zajętej pamięci. Nieco starsi z nostalgią przypomną sobie podobne tytuły, w które grali przed telewizorem.