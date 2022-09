Koniec rabatów na paliwa. Zobacz, gdzie zniżka jeszcze obowiązuje

Które aplikacje odinstalować?

Koniec rabatów na paliwa

Przed nami ostatni weekend z promocją ,,-30 gr" na stacjach bp. Serdecznie zapraszamy. — bp_Polska (@bp_Polska) September 16, 2022

Aplikacje stacji paliw do odinstalowania

Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Stacje benzynowe w Polsce mamiły Polaków bezterminowością zniżek na paliwa w wysokości 30 groszy, jednakże owa "bezterminowość" ma swój kres jeszcze w ten weekend. Jako pierwszy komunikat w tej sprawie ogłosił PKN Orlen, a szybko w ślad za polskim gigantem petrochemicznym podążyły także inne sieci.Stacje paliw w Polsce wprowadziły rabaty na paliwa 24 czerwca bieżącego roku. Był to sprytny fortel, mający na celu zachęcić Polaków do instalowania aplikacji programów lojalnościowych oraz zatrzymać ich na dłużej przy danej sieci. Po co obniżać cenę paliwa "ot tak", skoro można to zrobić z korzyścią dla marki? Za promocją Orlenu wkrótce podążyły inne stacje - Lotos Moya i inne szybko zakomunikowały swoje zniżki. Wkrótce o zniżkach będzie trzeba zapomnieć.Orlen jako pierwszy ogłosił, że zniżki na paliwa obowiązywały będąi faktycznie: dziś ze zniżką na Orlenie nikt już nie zatankuje. Podobnie wygląda sytuacja na stacjach Moya - 16 września zniżki przestały obowiązywać. Podczas gdy konkurencja informowała, że przechodzi na "bezterminowe zniżki", to teraz wiemy już, że "bezterminowe" oznacza "odrobinkę przedłużone".BP Polska poinformowało, że przed nami ostatni weekend z promocją -30 groszy na litrze paliwa. Oznacza to, że ostatnim dniem tankowania ze zniżką jest 18 września.Wiemy też na pewno, że promocja na paliwa na stacjach Lotos i Shell potrwa do końca września.Pozostaje mi zadać pytanie: czy odinstalujecie ze swoich smartfonów większość aplikacji programów lojalnościowych? Która zostanie z Wami na dłużej? A może... żadna?Źródło: mat. własny