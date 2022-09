Adobe przejmuje Figma. W grze 20 miliardów dolarów

Dzieje się.

Adobe kupuje Figma

Po co Adobe Figma?

Kryzys na świecie? To zależy w którą stronę spojrzeć. Patrząc na tegoroczne przychody niektórych branż oraz dokonujące się w ich obrębie gigantyczne przejęcia, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że na coraz cięższą sytuację materialną narzekają przede wszystkim osoby indywidualne, a nie wielkie korporacje. Adobe ogłosiło dziś, że przejmuje firmęza zawrotną kwotę 20 miliardów dolarów, czyli ok. 94,5 miliarda złotych. Użytkownicy oprogramowania tej marki nie są zachwyceni.Figma to wyceniany jeszcze do niedawna na 10 miliardów dolarów podmiot rozwijający soft dla projektantów graficznych, zajmujących się m.in. tworzeniem UX i UI stron internetowych. Webowe narzędzie dla systemówzadebiutowało kilka lat temu i szybko zjednało sobie serca osób poszukujących szybkiej, darmowej (w podstawowej wersji) i prostej w obsłudze alternatywy dla aplikacjiod bardziej uznanego giganta. Teraz los Figma będzie w losach Adobe.Przejęcie ma formę transakcji, która jest dokonywana w połowie gotówką, a w połowie przejęciem akcji. Adobe zakomunikowało, że obejmie ona także 6 milionów dodatkowych ograniczonych akcji przyznanych dyrektorowi generalnemu Figma i pracownikom, które zostaną rozdysponowane w ciągu czterech lat po zamknięciu umowy. Tego oczekuje się w 2023 roku, oczywiście pod warunkiem otrzymania wymaganych zgód i zatwierdzeń regulacyjnych oraz spełnienia innych warunków zamknięcia, w tym zgody akcjonariuszy Figma.Projektowanie i prototypowanie dla osób indywidualnych i zespołów, wykonywane w bardzo uproszczonym i nowoczesnym środowisku opartym na- to główne mocne strony produktu Figma, który do tej pory zgromadził około. Adobe będzie chciało prawdopodobnie zastymulować rozwój własnych aplikacji w chmurze, ale może też zechcieć zaczerpnąć co nieco lekcji chociażby w kwestii intuicyjności i przejrzystości interfejsu narzędzi.Adobe zapewnia, że Figma będzie trwać w niezmienionym kształcie i z tym samym zespołem pracowników. Nie wejdzie też do Creative Cloud.Źródło: Adobe