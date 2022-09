Co nowego w Windows 11 Insider Preview Build 25201?

Kosmetyczne, pożądane zmiany.

Nowości w Windows 11 Insider Preview Build 25201

Inne zmiany w Windows 11 Build 25201

Wyszukiwanie w Eksploratorze plików będzie od teraz wyświetlać wyniki podczas pisania. Pełna strona wyników wyszukiwania zostanie zaktualizowana na żywo bez konieczności naciskania klawisza Enter. Nie jest to opcja dostępna już teraz dla wszystkich testujących.

Microsoft eksperymentuje z dodawaniem większej liczby plików w chmurze do wyników wyszukiwania z poziomu Home.

Naprawiono błąd powodujący wyświetlenie narzędzia sprawdzania błędów podczas poruszania myszą w niektórych grach.

Jeśli domyślne foldery przypięte do okienka nawigacji Eksploratora plików zostały odpięte, zostaną one ponownie przypięte po uaktualnieniu.

Naprawiono wyciek pamięci, który występował podczas zamykania okien Eksploratora plików.

Aplikacje w menu wysuwanym przepełnienia paska zadań powinny być teraz we właściwej kolejności w przypadku korzystania z języka arabskiego lub hebrajskiego.

Naprawiono problem polegający na tym, że jeśli użytkownik nie otworzył jeszcze programu OneNote, użycie kliknięcia piórem do wywołania programu OneNote nie działało.

Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem, przez który nie można było używać IME Pinyin do pisania na czacie w niektórych grach.

Naprawiono problem, który powodował sporadyczne awarie aplikacji Ustawienia.

Usunięto błędny biały piksel z animacji ikony po kliknięciu kategorii Aplikacje w Ustawieniach.

Rozwiązano problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach baner powiadomień dla niektórych odznak nie pojawiał się na tablicy widżetów.

Naprawiono problem polegający na tym, że explorer.exe ulegał awarii po przeciągnięciu grupy snap w widoku zadań i upuszczeniu jej na inny pulpit.

Naprawiono problem związany z interakcją z menu wysuwanym Pulpity na pasku zadań, który powodował okresowe awarie pliku explorer.exe.

Naprawiono awarię DWM występującą w ostatnich kilku kompilacjach testowych, która mogła prowadzić do wyświetlenia krótkiego czarnego ekranu podczas obracania tabletu.

Naprawiono rzadki problem, który mógł powodować awarię DWM podczas oglądania filmów w niektórych aplikacjach UWP w najnowszych kompilacjach.

Naprawiono problem wpływający na niezawodność Menedżera zadań.

Naprawiono problem powodujący, że niektórzy niejawni testerzy nieoczekiwanie otrzymywali komunikat "nie można połączyć się z tą siecią" podczas łączenia się z niektórymi sieciami Wi-Fi, mimo że sieć działała z innymi urządzeniami.

Naprawiono problem, który mógł prowadzić do otwierania się Windows Sandbox w formie czarnego okna na niektórych komputerach.

Windows 11 Insider Preview Build 25201 - jak pobrać?

Do Windows 11 nadchodzi cała masa zmian, a my już teraz wiemy, jakie nowości skrywa najnowszy Windows 11 Insider Preview Build 25201. Kompilacja dostępna w kanale deweloperskim programu Windows Insider to garść nowinek w zakresie widżetów, w tym zupełnie nowy widżet Game Pass, umożliwiający szybkie logowanie do profilu Xbox.Potrzebujesz więcej miejsca na swojej tablicy widżetów? Nie widzisz wszystkiego na pierwszy rzut oka? Wprowadzono kilka zmian, które pozwolą Ci zwiększyć rozmiar tablicy widżetów, nawet dwukrotnie. Wystarczy skorzystać z przycisku rozwijania i zwijania w prawym górnym rogu tablicy, obok przycisku dodawania widżetów, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tablicy widżetów.Rozmiar tablicy jest zapamiętywany przy następnym otwarciu.Kolejna zmiana to długo wyczekiwany widżet Game Pass z opcją zalogowania się do profilu Xbox, do tej pory nieobecną. Jeśli zalogowałeś się już do aplikacji Xbox na swoim komputerze, widżet Game Pass będzie automatycznie zalogowany do usługi. Po zalogowaniu w widżecie pojawi się pełna gama dostępnych gier Game Pass.Windows 11 Insider Preview Build 25201 mogą pobierać członkowie programu Windows Insider, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pobrać sobie plik ISO i zgrać go na przykład na pendrive'a. Odnośnik do repozytorium plików Microsoftu umieściłem poniżej.Źródło: Microsoft