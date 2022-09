Stało się. Discord pojawił się na konsolach Xbox

Mogą z niego korzystać wszyscy użytkownicy.

Discord zadebiutował na konsolach Xbox

Źródło: Discord

Źródło: Discord

Źródło: Discord

Discord pojawił się właśnie na konsolach Xbox. Użytkownicy mogą połączyć swoje konta i rozmawiać głosowo ze znajomymi bez większego kombinowania. Do tej pory funkcja była dostępna wyłącznie dla ograniczonej grupy konsumentów - cieszy więc informacja, że w dosyć szybkim tempie udało się rozszerzyć zasięg jej działania na wszystkich posiadaczy sprzętów od giganta z Redmond. Okej, ale jak to wszystko działa?Discord na konsolach to temat, który ciągnie się od wielu miesięcy. Najpierw mówiło się o nawiązaniu współpracy z Sony, potem pojawiły się wzmianki o rozmowach z Microsoftem. No i jak się okazuje - to ten drugi koncern był szybszy pod tym względem. Choć - co warto zaznaczyć - komunikator tak czy siak wielkimi krokami zmierza na PlayStation 5 . Wygląda więc na to, że już niedługo każda strona barykady będzie skakać z radości (no prawie każda).W lipcu informowaliśmy Was o debiucie Discorda na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X/S. Wtedy jednak aplikacja została udostępniona wyłącznie osobom biorących udział w programie Xbox Insider. Teraz z narzędzia korzystać może każdy posiadacz urządzenia od Microsoftu - co z pewnością jest bardzo dobrą wiadomością dla wielu konsumentów. Warto jednak pamiętać, iż nie mówimy tu o implementacji pełnoprawnego Discorda, ale o integracji obejmującej możliwość rozmowy głosowej bezpośrednio przez konsolę.Skorzystanie z nowej funkcji wymaga wykonania jednak kilku kroków. Przede wszystkim najpierw. Można to zrobić z poziomu sekcji Ustawienia Użytkownika > Połączone konta w komunikatorze. Wybieracie tam logo Xbox i podążacie za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Ważne: nawet jeśli zrobiliście to już w przeszłości, to musicie ponownie przejść przez cały proces - aplikacja poprosi Was o udzielenie zgody na dostęp do aktywności głosowej.Okej, teraz upewnijcie się, że macie na swoim smartfonie zainstalowaną aplikację Xbox . Musi ona być ponadto połączona z docelową konsolą, ale to raczej oczywiste. Jeśli macie to za sobą, to możecie wskoczyć do dowolnej rozmowy głosowej na Discordzie (nieistotne z jakiego urządzenia) - wtedy też powinno pojawić sięna konsolę Xbox.Potem w mobilnej aplikacji Xbox potwierdzacie cały proces i... gotowe. Jeśli macie podłączony headset to bez przeszkód możecie rozmawiać ze znajomymi poprzez konsolę. Tam też dostępna będzie. Nie da się ukryć, że mówimy o procesie nie do końca intuicyjnym. Co jednak ważne - ma to w przyszłości ulec zmianie.Integracja będzie się pogłębiać, lecz na razie trudno określić co to dokładnie znaczy. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość - poza tym warto pamiętać o nadchodzącym. Jeśli pojawią się informacje na ten temat, to niezwłocznie Was o tym poinformujemy.Zamierzacie korzystać z Discorda na swoich konsolach?Źródło: Discord