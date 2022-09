Google przegrało w sądzie z UE. Zapłaci rekordową karę

Dotkliwy cios w Google.

Google zapłaci gigantyczną karę

"Sąd w dużej mierze potwierdza decyzję Komisji, że Google nałożyło niezgodne z prawem ograniczenia na producentów urządzeń mobilnych z systemem Android, w celu umocnienia dominującej pozycji swojej wyszukiwarki"

Reakcja Google na wyrok

"Android to większy wybór dla wszystkich, nie mniejszy. System wspiera tysiące odnoszących sukcesy firm w Europie i na całym świecie"

Google może odwołać się jeszcze w sprawach prawnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale niczego takiego nie zapowiedziano.

W 2018 roku Google zostało ukarane rekordową karą na terenie Unii Europejskiej. Decyzją Komisji Europejskiej Google (czy raczej spółka - matka:) miało zapłacić wtedykary za stosowanie praktyk monopolistycznych i umacniania dominującej pozycji własnej wyszukiwarki internetowej poprzez mobilny system operacyjny Android. Google odwołało się od tej sytuacji, a teraz w sprawie tej zapadł wyrok.Organ sądowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał w dużej mierze decyzję o nałożeniu rekordowej grzywny na Google za wykorzystywanie platformy Android do utrwalania dominacji swojej wyszukiwarki. Kara w wysokościjest największą grzywną antymonopolową, jaką kiedykolwiek nałożyła Komisja Europejska.Firma Google naruszała prawo aż do 2018 roku, zmuszając producentów telefonów z Androidem do korzystania z aplikacji wyszukiwania i przeglądarki internetowej Google w celu uzyskania dostępu do Sklepu Google Play. Od tamtego czasu zasady zmieniono, a użytkownik smartfona z systemem Android na etapie konfigurowania telefonu może samodzielnie wybrać domyślną wyszukiwarkę i przeglądarkę Sąd unijny obniżył nieznacznie pierwotną grzywnę Komisji (z 4,34 miliarda euro) w swoim ostatecznym orzeczeniu, aby odzwierciedlała ona lepiej "powagę i czas trwania" naruszenia.– stwierdzono.Przedstawiciele Google wyrazili głębokie rozczarowanie wyrokiem. Google twierdzi, że działa jak niezliczone inne firmy i że takie praktyki pomagają utrzymać Androida wolnym systemem operacyjnym. Decyzję UE określono mianem niezgodnej z ekonomiczną rzeczywistością platform oprogramowania mobilnego.– przekazali przedstawiciele Google w oświadczeniu.Źródło: BBC