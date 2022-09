Windows 11 dla testerów z nową aktualizacją tuż przed debiutem wersji 22H2

Co wprowadza?

KB5017390, czyli krok do tyłu

Są i zmiany na plus

najpewniej zacznie być udostępniany użytkownikom jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem tuż przed debiutem stabilnego wydania tej wersji systemu w kanale beta i kanale wersji zapoznawczej otrzymała na nową aktualizację –. Nie jest to aktualizacja duża, ale mimo to warto zwrócić na nią uwagę.Niestety, aktualizacja KB5017390 przede wszystkim usuwa z systemu jedną z funkcji, która pojawiła się w programie. Mowa o możliwości odinstalowywania aplikacji z wzajemnymi zależnościami, na przykład Steam i gier działających na Steam za pomocą aplikacji. Z pomocą aplikacji Ustawienia nie można już też zarządzać aplikacjamiPowyższe oznacza, że w Windows 11 w programie Insider na zarządzanie wspomnianymi typami aplikacji ponownie pozwala tylko i wyłącznie. Szkoda, zwłaszcza że Panel Sterowania to bardzo przestarzała część systemu.Prawdopodobnie omawiana funkcja zostanie przywrócona w przyszłości. Oby faktycznie tak się stało.Oczywiście, aktualizacja KB5017390 to też poprawki błędów. Na przykład, rozwiązuje ona problem, który sprawiał, że niektórzy nie mogli uruchomić eksploratora plików, ponieważ proces explorer.exe natychmiast się zawieszał. Usunięto również błąd, który powodował, że przyciski w górnym panelu eksploratora plików stawały się nieaktywne.