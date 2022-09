Założę się, że nie nazwiesz pliku w Windows w ten sposób

Dlaczego tak jest?

Zakazane nazwy plików w Windows

CON

AUX

PRN

NUL

Wyjątek od reguły istnieje, ale...

System Windows skrywa wiele tajemnic przed zdecydowaną większością użytkowników. Niektóre z nich da się odkryć przypadkiem i samodzielnie. Sam kiedyś ze zdziwieniem odkryłem, że Windows 95 akceptuje numer seryjny 111-1111111 . Dlaczego? Wyjaśniłem to dość szczegółowo w odrębnym wpisie. W tym podzielę się z Wami inną ciekawostką. Czy wiecie, że żadna z wersji systemu operacyjnego Microsoftu nie pozwoli nazwać żadnego pliku lub folderu CON? Ani NUL? Takich przykładów jest z resztą więcej i być może kiedyś przez przypadek próbowaliście wykorzystać którąś z zakazanych nazw, by ze zdumieniem zorientować się, że sięgnięcie po nią nie jest możliwe.Proponuję pewien eksperyment: spróbujcie nazwać plik graficzny, tekstowy lub folder w Windows którąś z niżej wymienionych nazw.Nie da się? Nie jestem zaskoczony i Wy też za chwilkę nie będziecie. Powód tego stanu rzeczy sięga jeszcze czasów systemu MS-DOS i związany jest z nazwami zastrzeżonymi dla plików urządzeń, których lista obejmuje jeszcze - w systemach starszych niż Windows 11 - nazwy COM0 do COM9, LPT0 do LPT9 oraz LST. Wszystkie niedozwolone nazwy Microsoft wymienia w tym miejscu W systemiewiele nazw urządzeń znajdowało się przed właściwą nazwą powiązanego z nimi pliku. Nazwa pliku CON to urządzenie konsoli, AUX to urządzenie pomocnicze, a PRN - urządzenie drukowania.W tamtych czasach nazwy ignorowały rozszerzenie pliku, więc jeśli nazwałeś coś CON, oznaczało to konsolę. Ta sama logika obowiązywała do tej pory dla każdej wersji systemu Windows. Spośród wymienionych wcześniej nazw, w Windows 11 zabronione są już tylko CON, AUX, PRN i NUL.Istnieje szansa nazwania folderów w systemie Windows jako CON i PRN, jednakże trzeba sięgnąć po pewien trik. Zmieniając nazwę folderu należy wcisnąć kombinację ALT+255, korzystając z klawiatury numerycznej. Dzięki temu doda się niewidzialny znak spacji przed tymi słowami. Technicznie rzecz biorąc folder nie będzie miał jednak nazwy "CON" i "PRN" tylko " CON" i " PRN", więc...Folder taki da się również utworzyć z poziomu linii komend, jednakże nie będzie się dało uzyskać do niego dostępu. Usunięcie go będzie możliwe również wyłącznie z poziomu linii komend.Więcej uwagi tematowi poświęcił niedawno niezawodny. Jego nagranie dotyczące specyfiki działania tychże nazw plików w Windows znajdziecie poniżej.Źródło: YouTube