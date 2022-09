Pobierz iOS 16 już teraz. Aktualizacja od Apple na smartfonach iPhone

Zaktualizuj system do najnowszej wersji.

iOS 16 - jakie smartfony?

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12&

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone SE (2. lub nowszy)

iOS 16 - jak zaktualizować?

iOS 16 - nowości, co nowego?

No i posiadacze smartfonów iPhone w końcu się doczekali. Apple udostępniło właśnie najnowszą wersję swojego mobilnego systemu operacyjnego, iOS 16 . Zgodnie z tradycją, producent z Cupertino wydał aktualizację dla bardzo szerokiej gamy telefonów. Na liście znalazły się aż 22 smartfony, których właściciele mogą wypatrywać paczki danych o rozmiarze aż 2,96 GB. Zacznijmy może od tego, kto otrzyma iOS 16.I jak tu nie kochać Apple za naprawdę długi okres wsparcia?To akurat bardzo proste. Wejdź w ustawienia telefonu, przejdź do sekcji ogólne i uaktualnienia. Jak już wspomniałem, aktualizacja iOS 16 ma duży rozmiar, zatem pobierz ją poprzez Wi-Fi, aby nie marnować paczki danych. Rozmiar tej aktualizacji to 2,96 GB.Temu poświęciliśmy już wiele uwagi, jednakże przypomnimy najważniejsze nowości z iOS 16 wszystkim tym, którzy o łatce czytają po raz pierwszy. Myślą przewodnią iOS 16 jest "potęga personalizacji" - właśnie tym hasłem zachwala nowe wydanie OS-u jego producent.Zmiany widać już na ekranie blokady, który od teraz w daleko posunięty sposób da się personalizować. Ustawisz na nim ulubione zdjęcia, czcionkę i widżety. Widżety pozwolą uzyskać szybki wgląd w kluczowe informacje dotyczące pogody, notatek z kalendarza, alarmów, aktywności i innych. Ba, możesz utworzyć wiele różnych ekranów blokady w zupełnie różnych stylach i przełączać się między nimi.